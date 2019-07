Atletica, doppietta azzurra agli Europei Under 20: oro per Fontana e Paissan

Straordinaria doppietta senza precedenti per l'Italia dell'atletica nei 100 metri agli Europei Under 20 di Boras. Due azzurri conquistano la medaglia d'oro: Vittoria Fontana con 11.40 migliora anche il record nazionale juniores, a trent'anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in semifinale (11.42 di Sonia Vigati nel 1989). Al maschile Lorenzo Paissan sfreccia in 10.44 (0.0), e per l'Italia è il secondo successo di fila in questa manifestazione dopo quello di Filippo Tortu a Grosseto nel 2017. Il 18enne trentino supera nettamente il polacco Antoni Plichta (10.52) e l'inglese Chad Miller (10.53), mentre l'altro britannico Jeremiah Azu, leader stagionale, viene frenato da un infortunio. Quanto a domani, sarà la giornata d'esordio per altri sei azzurrini, più le staffette, ed è il momento della qualificazione nel lungo per Larissa Iapichino: la misura per il passaggio diretto nella finale di domenica è 6,35, oppure bisogna restare tra le prime dodici.

