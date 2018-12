Detti, Pellegrini, Paltrinieri: i big non deludono. E spunta Ceccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima sessione dei tricolori di nuoto in vasca corta a Riccione: vincono Paltrinieri e la Pellegrini i 1500 e i 100 stile libero sipettivamente, Marco Orsi fa il “quadruplete” e Thomas Ceccon, ragazzo diciassettenne, si prende il record italiano dei 200 misti.Il tempo di 14.25:08 con cui vince il titolo italiano dei 1500 viene giudicato positivamente da Gregorio Paltrinieri, tornato al nuoto in vasca e per di più corta, dopo le esperienze nell’acqua senza corsie, libera e con il gruppo addosso. «Il fondo mi piace, è una cosa da dio, una figata; mi insegna cose anche per la vasca e poi mi fa sentire i 1500 uno sprint. Quando stai un paio d’ore in acqua, meno d’un quarto d’ora sembrano 25 metri. Mi capitava da bambino, quando nuotavo i 3 chilometri e poi in vasca».Il progetto Tokyo3, tre gare cioè, rimane. E il progetto cinese? «Ce ne sono tre o quattro che vanno forte; ci sarà da andare sotto i 14.20. Romanchuck, Sun Yang che è iscritto dai 200 in su e magari in vasca corta di prova. Oggi pensavo di fare 24.9, ho fatto poco di più».Ha ancora chilometri da nuotare in questi giorni, «ne ho fatti tanti anche stamattina». «Pensavo di vedere i passaggi, cosa che nel nuoto non si fa, ma qui mi sembrava possibile e invece non ho visto niente e nuotato al buio». Al buio e incrociando gli avversari a mano contraria, giacché ha doppiato la maggioranza.Federica Pellegrini vince il suo titolo numero 119: lo fa nei 100 stile libero, chiudendo in 52:81, unica sotto i 53 secondi. «Meglio rispetto ai 200 anche se le due gare hanno dinamiche diverse. Ho perso un po’ di lavoro giorni fa, febbre alta e antibiotici, capita anche a me. Adesso ho altri 10 giorni di lavoro, vediamo dove ci porterà».Dove? «Darò una mano alle staffette, peccato non ci sia quella stile libero delle ragazze; non so quali. So che farò i 100. Questi campionati in Cina sono presi come di transizione, mi pare, da tutte le duecentiste». Già, i 200: «Non aspettatevi nemmeno che li faccia questa estate in vasca lunga, lo dico fin da ora». Non è la prima volta che mente. «Eh sì, ne ho dette di bugie. Ma ho ricominciato ad allenarmici seriamente solo a ottobre e a meno che i risultati non vadano oltre l’immaginazione mia e di Matteo…». C’è tempo per Tokyo… Ma forse anche per la Corea 2019: si perdonerebbe volentieri un’altra bugia a Federica…I 200 misti lanciano al record italiano Thomas Ceccon, diciassettenne, che disegna in vasca un cuore con le mani dopo aver siglato il primato con 1.53:26, primo italiano sotto la barriera dell 1.54, e di parecchio. «Ma quelli forti forti vanno da .51». Un paio di settimane fa aveva promesso il record ed ha mantenuto l’impegno. «E poi sto cambiando mentalità: ora faccio la mia gara, anche se ci sono quelli più forti di me». La sua gara in realtà è un palinsesto: misti, dorso, stile libero, delfino, è buono per tutto.Marco Orsi mette in bacheca altre due medaglie d’oro e fanno quattro in tutto in questi due giorni tricolori: vince i 50 stile in 21.41 e poi è l’ultimo staffettista della 4x50 mista delle Fiamme Oro, prima in 1.12:63. L’hanno preceduto in vasca, nell’ordine, Ceccon, Martinenghi e Rivolta. Era la staffetta dei campioni.Bravissima Silvia Scalia, che vince i 100 dorso in 57.56 precedendo la ragazza dell’impresa dei campionati, Margherita Panziera, ieri al record strepitoso nei 200 dorso, e la classe 2002 D’Innocenzo. S’avvicina al record italiano con 2.21:22 nei 200 rana Francesca Fangio («mi manca sempre qualche decimo») e precede l’altra 2000, Anna Pirovano. I 200 farfalla sono di Alessia Polieri (2.07:39) e i 100 misti di Laura Letrari, 59:88, unica sotto il minuto, che, a trent’anni, tiene a bada le ragazze terribili, Ilaria Cusinato e la novità, classe 2002, Costanza Cocconcelli.Nel settore maschile i 200 dorso sono di Lorenzo Mora (1.50:92) altro sfioratore di record, «è un paio d’anni che ci penso, quando sarà il momento arriverà» e che spiega che vuole smettere d’essere forte in vasca corta: solo in vasca corta.Risultati completi su www.federnuoto.it