Assoluti nuoto a Riccione, Pilato miglior tempo nei 100 rana

Rane scatenate nella prima giornata degli Assoluti di nuoto già nelle batterie del mattino: Benedetta Pilato ha stampato il miglior tempo nei 100 rana, 1:05.83 che già sarebbe da qualificazione mondiale, ma per questo si prendono in considerazione solo i crono registrati in finale, e dunque nel pomeriggio (imizio sessione 16.30). “Volevo provare la sofferenza della vasca lunga che non praticavo in gara da luglio ed è andata bene” dice Benny lasciandosi alle spalle la delusione olimpica. La risposta di Arianna Castiglioni che ha cambiato tutto (“allenatore, vivere lontano da casa, allenamenti: i frutti verranno nel futuro” dice) viene veloce: 1:06.44, “e oggi pomeriggio vorrei fare meglio: cerco subito la qualificazione mondiale” dice per non correre il rischio di un anno fa, quando la Pilato e la Carraro prenotarono presto le Olimpiadi ed a lei non servì fare il record italiano perché i posto erano già occupati. Più lenta la batteria vinta da Martina Carraro: 1:09.13. “Quest’anno me la sono presa comoda. Però è un anno pieno di impegni e ci sarò, pure se con minor pressione; vado avanti spensierata, le cose vanno beme, sono nati i cucciolini e fra un mese mi sposo”. Diventerà la signora Scozzoli: il fidanzato è il ranista Capitan Fabio. Il tempo della Pilato è record italiano cadette ed il primato assoluto è lì: 1:05.67. Ore contate?

BURDISSO E ROMA Tornato dall’America dove studia e nuota, Federico Burdisso ha il miglior tempo nei 200 delfino, 1:56.84. “E’ il mio primato stagionale; da 15 giorni mi alleno più seriamente, in America avevo anche altro da fare. Vorrei qualificarmi subito per il mondiale, che spero di far bene, anche se l’obiettivo fondamentale per me è Roma 2022, dunque ai mondiali semmai andrò un po’ carico. E’ Roma sulla quale punto per il 2022”.

GABRI, GREG E… GALOSSI Infuocati i 400 stile libero uomini. Il miglior tempo, 3:47.71, è di Marco De Tullio, del “gruppo Minotti-Quadarella” ma torna in bella vista Gabriele Detti che in quest’anno denso vuole recuperare tutte le cose che la sfortuna gli ha tolto nel 2021: “Non volevo fare troppa fatica con la finale di oggi; è andata bene. Sto tornando a divertirmi nuotando ed è quello che mi fa bene”. 3:48.84 il suo tempo. Anche Paltrinieri era della partita in una gara non sua: “Sono qui per 800 e 1500”; ma intanto è andato bene, sesto tempo. “Ho nuotato per scaldarmi e rompere il ghiaccio”, missione compiuta. Missione compiuta anche per Lorenzo Galossi, il quindicenne romano grande prospetto per il nuoto azzurro: terzo tempo, 3:50.04 che è il record italiano ragazzi e il tocco alla piastra davanti a Paltrinieri! Un buon inizio.

L’OTTOVOLANTE Qualificazioni sprint nei 50 stile libero uomini: è tornato Luca Dotto che, 21.96, ha strappato il miglior tempo: “Erano due anni e mezzo che non facevo un crono così: è bello ritrovarsi a fare bagarre in mezzo a questi ragazzi che ci hanno fatto sognare l’anno scorso”. Sotto i 22 secondi va anche Deplano, 21.98; il terzo tempo è dell’artista del nuoto, Lorenzo Zazzeri detto Zazzart. Finale a 9, perché si qualifica anche l’ucraino Bhukov che nuoterà fuori classifica. Importante pure il settimo tempo, 22.47, di Samuedé Andreis, il primo nuotatore italiano di colore a questi livelli: di Bologna, si allena in America ed ha girato un corto (“La felicità è blù”) sull’inclusione che è stato proiettato un paio d’anni fa al Festival di Venezia.

ASPETTANDO SIMONA Simona Quadarella sarà in vasca oggi nella serie da titolo degli 800 stile libero; la serie minore è stata vinta da Giulia Berton. Tra i “nomi buoni” della mattina da segnalare Simone Stefanì, miglior tempo nei 50 dorso (è un delfinista) davanti a Thomas Ceccon, in ripresa dopo covid e altri malanni, ed a Michele Lamberti.

IL GRAZIE DI DARYNA Daryna Zevina è una dei nuotatori ucraini accolti in Italia dalla Federazione Italiana Nuoto: è nel gruppo dei 14 a Lignano, le sincronette sono tra Savona, Ostia e Pietralata. Daryna ringrazia, dice di sentirsi “un po’ in colpa per essere qui in salvo mentre in Ucraina si muore”; la sua famiglia, dice, “si è spostata a ovest verso la Polonia, non è al sicuro al 100 per cento ma va meglio di prima”; racconta di essersi allenata solo da quando è in Italia e di non sapere ancora quale programma di gare potrà seguire. QUESTIONE DI TEMPI Un problema al sistema di cronometraggio ha reso difficile la misurazione, che ha dovuto essere anche manuale. Contrattempo poi superato.