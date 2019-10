Arriva la Run Rome The Marathon. La nuova maratona della Capitale si correrà il 29 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiameràla nuova corsa della Capitale che si correrà domenica 29 marzo e che oggi ha aperto le iscrizioni. La 42 chilometri più corsa d’Italia e giunta alla sua ventiseiesima edizione, sta per tornare con un abito completamente nuovo e tanti eventi per tutti i gusti.Dopo un bando pubblico andato avanti più di un anno, tra ricorsi e rallentamenti, Infront organizzerà la corsa della Capitale, cercando di far dimenticare il periodo di transito, carico di incertezze, dell’ultima edizione, quando l’organizzazione venne portata avanti dal Comune di Roma con Fidal.Il percorso come sempre sarà avvincente, con tanti chilometri che attraverseranno il centro storico dell’Urbe. Si partirà come sempre dal Colosseo per attraversare i Fori Imperiali. Si toccheranno altre zone simbolo della città come Castel Sant’Angelo e la basilica di San Pietro, piazza Navona, piazza di Spagna e piazza del Popolo. Poi piazza Venezia per andare verso il Lungotevere e i suoi famosi ponti, che l’attraversano il fiume Tevere per rientrare passando per l’Arco di Costantino.Tanti i dettagli che gli organizzatori devono ancora rendere noti, ma tra le novità di questa maratona insignita del SilverLabel Iaaf, ci sarà la Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone, legata ad un programma di charity. In questo modo, anche i meno allenati, potranno vivere l’emozione di correre una maratona.Gli organizzatori punteranno sull’internazionalità dell’evento, cercando di superare il numero di pettorali venduti lo scorso anno, arrivando anche ad un numero maggiore di runners stranieri.Non mancherà la corsa per le famiglie. Su un percorso di 4,5 chilometri non agonistico, nel cuore della città, giovani, anziani e scolaresche, potranno fare la loro esperienza sportiva in tutta sicurezza, con simpatici gadget per tutti