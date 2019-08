Rogora: «Vorrei un pass per Tokyo, l'università e Biographie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua voce è come una scossa d'adrenalina. Ti avvolge immediatamente in tutto la sua forza ed il suo entusiasmo. Trasmette felicità. L'accento romano (è cresciuta a Casal Bernocchi) aggiunge un pizzico di brio. Basta sentirla parlare per capire quanta forza ci sia in quel corpo così minuto. Della serie: sì Laura, andiamo ad arrampicarci in cima al mondo. Lei è Laura Rogora, 18 anni, e domenica è diventata campionessa juniores di arrampicata sportiva (specialità Lead) ai mondiali di categoria ad Arco di Trento: «Ero prima dalle qualifiche e dalle semifinali. Non è stato facile avere questa responsabilità. Poi scalando, grazie al tifo, sono riuscita a rilassarmi e ho dato tutto quello che avevo». È molto severa con se stessa e quando una gara non va...«Me la prendo tantissimo». Le sue mani sciupate da ore e ore di allenamenti hanno toccato per la prima volta la roccia ad appena 4 anni. Merito di papà Enrico, nato a Legnano e con la passione per la montagna. «Mi ha portato in falesia. È stato subito amore. L'anno dopo vicino casa ha aperto una palestra ma invece dell'arrampicata scelsi la ginnastica artistica. Dopo poco però ho cambiato idea». Indossa sempre delle ballerine ma per danzare tra i crepacci.MURO OLIMPICOA 9 anni ha fatto la sua prima gara in nazionale. E ora è l'unica donna in Italia ad aver scalato 4 vie di 9a e ad essere in corsa per un pass per Tokyo 2020. Ha in testa le Olimpiadi e l'Università. Ah già perché Laura ha una passione anche per la matematica. Anche questo non è un caso visto che il papà la insegna all'Università La Sapienza di Roma e la mamma alle superiori. «Mi sono iscritta a Trento così sono vicina alle falesie. Sono in attesa dei risultati per capire se ho superato il test d'ingresso». Per la cronaca ha preso 48,5 su 50. L'anno della maturità l'ha vissuto sempre in viaggio per le gare e studiando di notte. «Scalare mi ha aiutato a gestire l'ansia». Ma cosa hanno in comune la matematica e l'arrampicata? «In entrambe conta il ragionamento. Un problema o un tiro vanno osservati, studiati e poi risolti». Detta così sembra semplice. È quella sua allegria contagiosa, nonostante sia una ragazza molto seria, a convincerti che in fondo su quella roccia ci puoi salire anche tu. Il suo instagram è un concentrato di foto delle sue imprese. Una influencer del climbing. Esce e vivi le emozioni sembrano suggerire quegli scatti. Un perfetto spot per una disciplina che per la prima volta è alle Olimpiadi (30 mila tesserati in Italia e una valanga di termini nuovi da imparare). Già, i Giochi di Tokyo. Vuole esserci. Ai Mondiali non è andata bene, a novembre avrà un'altra chance nella Coppa del Mondo a Tolosa. L'ultima chiamata al campionato europeo di Mosca ma lì c'è un solo posto a disposizione. «Sono una che non si scoraggia mai». «Il Lead è la specialità che preferisco», è quella dove si ragiona di più. «Soffro lo speed». La sua roccia preferita è «il calcare», mentre il granito «è quello che conosco meno». Tra i suoi riferimenti ci sono Adam Ondra «per come affronta le gare» e il tedesco Alex Megos «perché ride sempre». Vuole continuare a scalare ma in alternativa «insegnare matematica mi piacerebbe molto». Il suo sogno è «scalare Biographie, la mitica linea di Céüse, itinerario simbolo del grado 9a+».