Aquaniene, Sofia Goggia si allena nella palestra del centro sportivo

Nei giorni scorsi c'era un ospite particolare all'Aquaniene: Sofia Goggia, sciatrice medaglia d'oro olimpica nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 e argento a quelle di Pechino 2022, si è allenata nella palestra del celebre centro sportivo, sede della sezione nuoto del Circolo Canottieri Aniene. La campionessa lombarda si reca all'Aquaniene ogni volta che scende a Roma, per usufruire delle innovative macchine e strumentazioni di allenamento Technogym in dote all'impianto. L'anno scorso l'Aquaniene ospitò anche Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri, durante il suo percorso di recupero dopo l'infortunio. "C'è grande ammirazione per Sofia, è la sciatrice più importante che ci sia in Italia. Nel nuoto qui abbiamo tanti campioni, come Simona Quadarella, è un onore quando quelli di altre discipline ci vengono a trovare - dice Gianni Nagni, direttore dell'Aquaniene - Goggia è una donna estremamente determinata e seria, qui ha svolto un lavoro prevalentemente aerobico. E' bello vedere all'Aquaniene una commistione di grandi atleti e gente comune".