15 Marzo 2021

di Flavio Pompetti

(Lettura 3 minuti)







«Me ne ha date tante, ma anch’io l’ho colpito duro! Quella notte a Las Vegas è forse stata l’unica nella quale l’ho visto sanguinare sul ring». Vito Antuofermo è uno dei due pugili che può raccontare di essere arrivato sulle sue gambe alla fine del quindicesimo round con Marvelous Marvin; l’altro è stato un tale Roberto Duran. Era il 30 novembre del ’79, Cesar Palace, Las Vegas. Il nostro figlio di emigrati, da Palo del Colle in provincia di Bari a Brooklyn, aveva una brutta bronchite che l’aveva colpito durante il trasferimento dal caldo della Florida all’umidità del Nevada. Nonostante il mal di schiena paralizzante e la quotazione a sfavore di 5 a 1 che i bookmakers gli attribuivano, riuscì a sopravvivere a sette round di assalti micidiali. Nei successivi otto conquistò il pareggio ai punti, e conservò il titolo mondiale dei medi che aveva vinto cinque mesi prima a Montecarlo contro Hugo Corro.

Cosa ricorda di quella notte? «L’insidia di trovarsi di fronte ad un mancino velocissimo, capace di colpire a due mani e di sottrarsi al corpo a corpo. Sempre al centro del ring, piantato sulle gambe come un albero. E poi il peso dei colpi, che erano durissimi».

Furono tutti sorpresi il giorno dopo dal numero dei punti necessari per ricucirle la faccia: 70...

«Alla fine del primo round mi aveva già aperto il sopracciglio sinistro, ma questa non era una novità. Le mie ossa orbitali erano sporgenti, e ai primo colpi laceravano la pelle. Solo tardi nella carriera le ho fatte limare e ho evitato altri danni. Marvin mi colpì anche al mento. Venti di quei punti furono necessari per chiudere la ferita. Lo stesso accadde nell’incontro di rivincita nell’81. Ma in quell’occasione più che con i pugni, Hagler mi ferì il viso a testate».

L’ha odiato?

«Con tutto il mio cuore, da quando alcuni mesi prima l’avevo visto fare a pezzi il mio sparring partner in un incontro. Ma poi le cose cambiano, i ricordi sfumano nel tempo e vengono fuori altri aspetti umani nei rapporti. Marvin era un signore, una persona deliziosa. Siamo diventati molto amici e ci siamo visti tante volte fuori dal ring. Nel 1990 ero a Roma per girare il Padrino 3, e lui venne da Milano a trovarmi. Sperava che lo aiutassi a trovare una parte sul set, ma come potevo? Era un film sugli italo americani! Facemmo tardi la sera, e lui finì con il dividere la mia stanza d’albergo per la notte».

Cosa ha provato nel sentire la notizia della sua morte?

«Un enorme tristezza nel pensare come un atleta di quel calibro possa diventare vulnerabile nel tempo. Conosco bene le insidie del cuore, anch’io mi sono svegliato nel mezzo della notte con forte senso di oppressione al petto, e mi sono risvegliato in ospedale dopo un triplice bypass. Sono sconvolto anche dalla sorpresa, non sapevo che soffrisse di alcuna malattia, e l’ultima volta che l’ho visto a Boston stava benissimo. So solo che devo trovare il modo più rapido di arrivare in New Hampshire, nonostante il Covid. Voglio essere al suo fianco al funerale».