Team Ineos, anche Moscon rinuncia al Giro d’Italia

Il teamnon porteràal. Così dopo aver persoa causa di una clavicola rotta, l’ex teamsi presenterà al via della corsa rosa senza il trentino e con una squadra tutta nuova e fatta di giovani.Moscon per decisione dei dirigenti, sarà al via del Giro di California e poi si valuterà se ci saranno i presupposti per andare al. Il trentino dopo il quinto posto al mondiale di Innsbruck lo scorso settembre, aveva dichiarato di voler andare al Giro d’Italia, e neimesi scorsi aveva ribadito il suo desiderio di prendere parte alla corsa di casa, spiegando che tutta la preparazione invernale era stata fatta per questo appuntamento. La stagione per lui non è iniziata nel migliore dei modi e i risultati di rilievo non sono arrivati. E forse, anche per questo, la squadra ha deciso di cambiare programmi per lui.A gennaio l’ex team Sky, aveva annunciato la partecipazione di Geraint Thomas alla corsa italiana, poi il team ha stabilito che sia per lui che per Froome la priorità sarebbe stata il Tour de France.Il general manager della squadra Brailford ha spiegato che punteranno su giovani corridori, che si sono messi in luce nelle scorse settimane. Quindi la scelta degli uomini non è stata fatta svalutando l’importanza della corsa rosa. Tra questi partecipanti ci saranno Sivakov e Geoghegan Hart, che hanno conquistato il primo e secondo posto all’ultimo Tour of the Alp.Brailford sulla scelta dei corridori ha commentato: «Nelle ultime due stagioni abbiamo riunito un gruppo accuratamente selezionato di giovani, che crediamo essere il futuro della nostra squadra. Non cambieremo radicalmente il nostro approccio alla corsa, poiché cercheremo di dare ad ogni corridore le maggiori opportunità di crescita. Anche se ci siamo prefissati obiettivi chiari, la cosa più importante sarà animare la gara, e come squadra che ha inserito dei giovani, vogliamo che provino l’emozione di intraprendere questa avventura, di testare se stessi e vedere dove arriveranno».