13 Marzo 2021

di Francesca Lodigiani

A Auckland, liberata dal lockdown, la lotta tra Luna Rossa Prada Pirelli e Emirates Team New Zealand, in parità con tre vittorie ciascuna, riprende tra meno di 12 ore nel Golfo di Hauraki dove si disputeranno le prove 7 e 8 della 36° America’s Cup. A cercare di spezzare questa parità per lo scafo del Circolo Vela Sicilia, Jimmy Spithill, Checco Bruni e Pietro Sibello, ma non solo. Anche se è fatale che, specialmente in Coppa America il palcoscenico sia occupato dagli uomini dell’afterguard, cioé timonieri, tattici, randisti, flight controller, è anche vero che la loro prestazione non potrebbe eccellere, se tutti gli altri uomini che formano il Sailing Team non svolgessero a bordo o sul tender il loro ruolo di parti essenziali di un meccanismo che deve girare come un orologio svizzero, cioè in maniera perfetta, rodata e oliata.

Un impegno importante, che può non emergere mediaticamente, ma che è altrettanto vitale, specie su oggetti marini complessi, ad alto tasso di elettronica e forza idraulica, come sono gli AC 75 volanti, dove basta sbagliare un tasto, ritardare una mossa, per rischiare, alle velocità alle quali si avanza, 30,40, 50 nodi, di pregiudicare seriamente la performance del mezzo e la regata.Specie quando l'avversario é di livello stellare.

Una grande responsabilità che richiede preparazione, resistenza, resilienza, determinazione, capacità fulminea di reazione, robustezza mentale, spirito di squadra.

Così come sono fondamentali i coach Philippe Presti e Jacopo Plazzi, il tattico sul tender, responsabile del programma vele Vasco Vascotto, velista di enorme esperienza e successo, detto Bostic, per la capacità di amalgamare e render coeso e mentalmente tonico il team.

Tra l'altro, loro che non possono combattere a bordo, soffrono la regata molto di più di chi è ”imbarcato”. Per non parlare dello Skipper Max Sirena, demiurgo e argine del Team, che lo protegge, dalla foto sembra anche fisicamente, dalle influenze esterne.

Nutrita la schiera dei grinder, gli uomini dinamo che devono produrre l’energia necessaria per regolare le vele. A bordo ce ne sono otto in ogni regata, ma a seconda dell’impegno e della stanchezza, ruotano, se necessario, con altri tre che seguono sul tender. In genere il cambio riguarda uno o due.

Per render merito al Sailing Team di Luna Rossa nella sua completezza, qui sotto una “Quadreria”, oggi si dice Gallery, dei loro ritratti fotografici, ciascuno con didascalia che ne indica il ruolo, realizzati dal mago della fotografia Carlo Borlenghi.