Ambra Sabatini, lezioni di atletica e di vita in un video per la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità

Nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, DMTC Sport ha prodotto, con il patrocinio di Sport e Salute S.p.a., “Pezzi d’Ambra – Lezioni di atletica, lezioni di vita”. Il contenuto è stato realizzato in collaborazione con Pepperpot nell’impianto sportivo di Castelporziano, sede del Gruppo Militare Fiamme Gialle (Guardia di Finanza) e descrive una normale giornata di allenamento di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, medaglia d’oro nei 100 metri piani ai Giochi di Tokyo 2020, insieme con i compagni di squadra Ilaria Verderio e Nicolas Artuso, e l’amichevole partecipazione dell’allenatore Pasquale Porcelluzzi. La voce narrante è del giornalista Giovanni Bruno, da un’idea di Alfio Giomi. “Le cose normali sono quelle belle: una corsetta, sentirsi bene, un momento di quiete. Non proprio la felicità, piuttosto un buon equilibrio” raconta Ambra Sabatini.

“Sono persone che, semplicemente, corrono insieme - aggiunge Massimo Caputi, Newsroom Director DMTC Sport - e nel raccontarsi descrivono la bellezza di un gesto che può unire chi ha una disabilità a chi, non avendone, si ferma a osservarne la tecnica e l’impegno. Il nostro piccolo sogno è che domani, nelle classi della scuola secondaria di secondo grado, presidi e docenti impegnati sul tema mostrino questi 18 minuti durante una lezione in classe”. Il contenuto, gratuito, è riservato al mondo della scuola. Gli istituti scolastici che desiderassero riceverlo per scopo divulgativo, possono richiederlo inviando una mail a: ambrasabatini@dmtc.it