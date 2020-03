Alla Parigi-Nizza trionfa Andersen con Schachmann sempre più leader. Possibili positivi al coronavirus nel gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambia, ma non troppo, lo scenario della Parigi-Nizza, che nella cronometro individuale di oggi, quarta tappa, ha visto il trionfo del danese Soren Kragh(Team Sunweb), mentre la paura del coronavirus nel gruppo, si fa avanti con le parole di Lefevere. Il tedesco Maximilian(Bora-Hansgrohe) continua a sorprendere e con il secondo miglior tempo, rafforza la sua posizione ai vertici della classifica generale. Terzo posto per un altro danese, Kasper(Deceuninck-Quick Quck Step), davanti a. Schachmann leader e Vincenzonon ha brillato. Nella classifica generale infatti, il siciliano dal nono posto di ieri è ora 11° a 1’18”. Ancheè scivolato indietro e dal podio ora è in nona posizione. Cambia adesso la parte alta della classifica, con il tedesco primo nella generale e nella classifica a punti, seguito adesso dal norvegese Andersen e l’austriaco. Al quarto posto ancora Germania conche guadagna posizioni. A guadagnare posizioni, anche se non ha brillato particolarmente è Dylan(Bahrein-Mc Laren), che dall’undicesimo posto di ieri ora è sesto.Domani ci sarà la tappa della verità. Dopo la cronometro di oggi di appena 15 chilometri da Saint Amand Montrond a Saint Amand Montrond, la quinta frazione vedrà cambiare ancora le posizioni della classifica generale. Saranno 227 i chilometri da percorrere domani con 2600 metri di dislivello. Da Gannat si andrà a La Côte Saint André, si salirà e gli uomini di classifica dovranno farsi vedere.Intanto il coronavirus va avanti e a parlare nel mondo del ciclismo sono nomi importanti. Ieri sera sono arrivate le dichiarazioni del presidente dell’UCI, David, che per la prima volta parla della possibilità di annullare Giro e Tour.Lappartient, in particolare ha rivolto parole di preoccupazione per la corsa italiana, che a livello di calendario è più vicina rispetto al Tour de France.Ad intervenire e con argomenti seri, è il patron della Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere. Il dirigente belga, oggi ha affermato che nel gruppo ci sono casi di positività e che i suoi corridori sono tutti negativi ai test. Lefevere non ha fatto il nome di squadre o corridori coinvolti, ma se quanto affermato da lui fosse vero, allora la quarantena scatterebbe per quasi 200 persone, tra corridori e personale delle squadre.