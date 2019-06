Al via l'impresa di Homar Leuci per il nuovo record del mondo di massima profondità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peril gran giorno è finalmente arrivato: dadomani l’apneista milanese cercherà di superare il record del mondo di apnea di massima profondità in assetto costante, che attualmente appartiene al russo Alexey Molchanov (-130 m).Dopo una lunga preparazione, Homar Leuci scenderà negli abissi del Mar Rosso, sulle coste di Sharm el-Sheikh, location ideale, grazie alle favorevoli condizioni meteo-marine, per tentare il record di massima profondità in assetto costante, con il solo utilizzo di una monopinna.L’impresa verrà effettuata in una finestra compresa da sabato 22 giugno a sabato29 giugno e il record sarà tentato alla presenza di AIDA (Association for Development of Apnea), l'Associazione internazionale che regolamenta le competizioni di apnea e la registrazione dei record mondiali.“Le vittorie della scorsa stagione mi hanno dato un grande stimolo a raggiungere l’obiettivo, cioè diventare il numero 1 al mondo dell’apnea in assetto costante – Ha commentato Homar Leuci – “Qui a Sharm nell’ultimo mese ho lavorato duramente e da qualche giorno ho finalizzato anche la parte più importante della mia preparazione, la compensazione, che mi ha aiutato a raggiungere ogni giorno metri in più".Homar Leuci, che è il più grande apneista italiano in attività, ha stabilito 28 record in totale in tutte le discipline e, la scorsa stagione, ha realizzato il record italiano in assetto costante (-118m), piazzandosi al terzo posto nel ranking mondiale.Homar oggi è un libero professionista e da qualche anno non fa più parte di FIPSAS (Federazione Sportiva e Attività Subacquee). Per questo per sostenere la sua impresa, il record man ha lanciato un progetto di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal Basso”:https://www.produzionidalbasso.com/project/homar-leuci-insieme-per-il-record/