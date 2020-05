© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le gare di ciclismo su strada ancora non sono ripartite, ma le corse virtuali accendono le sfide tra grandi campioni e a misurarsi, questa volta, saranno i grandi velocisti e scalatori, che sabato e domenica, nell'evento RCS, parteciperanno a The Challenge of Stars. Sarà il primo torneo virtuale a eliminazione diretta e a sfidarsi ci saranno anche Vincenzoe Chris, nella categoria scalatori.Domani i primi a scendere su strada virtualmente saranno i velocisti con Pascal(Bora-Ansgrohe), che sfiderà Nacer(Arkea-Samsic). Per l’Italia la sfida tra Matteo(CCC) e Filippo(Team Ineos). Ci sarà anche il campione del mondo Mads(Trek-Segafredo) e Caleb(Lotto-Soudal). I velocisti si sfideranno a coppie su una distanza di 1200 metri con pendenza massima del 2,5%, dove a far da cornice ci sarà la campagna toscana. Domenica a correre saranno 4 coppie di straordinari scalatori, che sui 2900 metri con pendenza del 12% dello Stelvio, dovranno decidere chi sarà il più forte. La prima sfida sarà tra Jacob(Astana-Pro Team) e Giulio(Trek-Segafredo). Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) correrà contro Simon(CCC), Mentre Chris Froome dovrà battere Warren(Arkea-Samsic). In gara anche(Lotto-Soudal) e(Bora-Hansgrohe). La sfida tra le stelle del ciclismo verrà trasmessa in diretta mondiale e qui in Italia sarà Sky sport a trasmettere l’evento. Sabato e domenica la gara avrà inizio alle 16:30.