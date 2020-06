Al Foro Italico via al Camp di Sport e Salute: 70 i bambini all'inaugurazione

Al via oggi il Foro Italico Camp, il centro estivo di Sport e Salute dove si alternano attività ludiche e sportive che vanno dal tennis alla scherma, dal nuoto al tiro con l’arco e perfino alla vela (grazie al simulatore). Nel centro si alternano 15-20 animatori e istruttori, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria predisposte dal ministero della Famiglia. E il piano d’inclusione prevede un operatore per ogni singolo bambino con disabilità.

Nella magia del Parco del Foro Italico si sono ritrovati già oggi 70 bambini. Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli ha fatto visita al centro nel primo giorno di apertura.

Gli iscritti totali sono 118, di cui 80 interni compresi quelli delle Federazioni e 38 esterni. Le iscrizioni sono ancora aperte, in particolare per il mese di agosto, e le informazioni sono disponibili sul sito sportesalute.eu. © RIPRODUZIONE RISERVATA