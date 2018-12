Al Best Woman di Fiumicino vincono il keniano Ngeno e l'ucraina Yaremchuk

Circa 2000 runners hanno partecipato alla 29ma edizione del tradizionale appuntamento con la “Best Woman” di Fiumicino, la 10 chilometri al femminile che ha visto trionfare l’ucraina Sofjia Yaremchuk (Acsi Italia Atleti) con 33:13. Nella categoria maschile invece taglia per primo il traguardo il keniano Ngeno Danie Kipkirui (Libertas Orvieto) con 29:33. E’ stata una giornata di sport che ha portato sulla riva del tirreno non solo romani per quello che è considerato, a livello italiano, l’evento più gettonato per le quote rose: erano infatti circa 500 le donne allineata al nastro di partenza. Alla manifestazione podistica, organizzata dall’Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, erano presenti atleti in rappresentanza di 175 società di 7 nazionalità diverse: Marocco, Eritrea, Kenia, Polonia, Ruanda, Ucraina e Italia ovviamente.



IL PERSONALE DELL’UCRAINA

Sulla pista dello stadio “Cetorelli” l’ucraina è apparsa entusiasta della prova effettuata lungo le vie di Fiumicino coronato dal suo personale. «E’ una giornata bellissima – ha sottolineato Sofjia Yaremchuk, al termine della corsa – perché ho fatto una gara stupenda centrando il mio personale. Una corsa veloce su un percorso pianeggiante di una stupenda località come Fiumicino. Ringrazio il mio allenatore Fabio Martelli che mi ha seguito e consentito di centrare questo prestigioso successo davanti a colleghe di elevata caratura». E’ apparso molto soddisfatto anche il keniano Ngeno Danie Kipkirui, il quale ha precisa l’ottimo tempo ottenuto nella cittadina balneare.



IL PRESIDENTE NERLI PLAUDE AL LIVELLO DEI PARTECIPANTI

Il presidente dell’Atletica Villa Guglielmi ha plaudito all’ottimo livello dei runners che hanno partecipato al Best. «Stanchi ma molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – commenta Ludovico Nerli Ballati, al termine dell’evento sportivo a cui era presenti anche l’assessore allo Sport, Paolo Calicchio – che la lega ancor di più a questo territorio con l’omaggio all’Imperatore Traiano la cui immagine è stata stampata sulle medaglie di partecipazione consegnate a tutti gli atleti».



Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA