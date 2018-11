Ai Castelli Romani la squadra che accoglie (gratis) i ragazzi con disabilità: «Lo sport ti cambia la vita»

«Le regole sono semplici. Uno: qui non esistono differenze. Due: il nostro obiettivo è sensibilizzare la comunità. Tre: vogliamo trasmettere un messaggio legato all’inclusione, dove la disabilità non è mai vista come un difetto, bensì un valore». Si chiama Polisportiva Sociale Castellinsieme ONLUS ed è la società che ai Castelli Romani promuove, gratuitamente, sport per ragazzi con disabilità ed emarginati. «Sì, il nostro motto è 1-2-3 insieme!», sorride Fabrizio Izzo, presidente della cooperativa sociale.



L'IDEA - Tutto è nato 4 anni fa, dopo una chiacchierata tra amici. «Volevamo semplicemente promuovere l’inclusione sociale nel territorio dei Castelli Romani, attraverso progetti sportivi e ricreativi», racconta Izzo. La squadra è formata da 25 unità, tra ragazzi, educatori e volontari; ma se consideriamo tutte le discipline si superano gli 80 partecipanti. Le disabilità sono varie e tutte di tipo cognitivo-relazionale. In più il progetto ospita giovani in situazioni sociali disagiate. «Per ogni partecipante la coordinatrice psico-pedagogica e il presidente creano un PEPA (progetto educativo personalizzato per atleta) concordato con la famiglia e le altre figure di riferimento», spiega il presidente. Gli allenamenti si svolgono con costanza e determinazione durante la settimana. «Siamo come qualsiasi altra società – continua Izzo – Ma con una dose di divertimento in più». Si arriva al campo, si fanno due chiacchiere finché non arrivano tutti e poi inizia la parte atletica vera e propria. Di solito ogni seduta termina con la classica partitella amichevole. E con il motto “1-2-3 insieme! 1-2-3 Darietto”, ricordando un ragazzo della polisportiva scomparso qualche anno fa. E poi c’è il terzo tempo: «Chi ha segnato la domenica porta qualcosa da mangiare e si condivide così un meritato momento conviviale».

I RISULTATI - La squadra dei Castellinsieme sta affrontando per il secondo anno la Quarta Categoria, il torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale promosso dalla FIGC. «Certo, il nostro obiettivo è giocare un buon calcio e vincere le partite – sorride il capitano, Daniele Santangeli – Ma oltre l’aspetto calcistico cerchiamo di aiutarci tra compagni in ogni momento del match». La prima partita contro l’Albano è finita con una vittoria per i ragazzi dei Castellinsieme: «Abbiamo commesso troppi errori sotto porta. Ma era prevedibile considerando che eravamo all’inizio del campionato. Forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio», continua con buona dose d’onestà l’allenatore. La prossima sfida in programma è quella contro il Benevento. «Cercheremo assolutamente di vincere – sorride – O almeno di non perdere».

I SOGNI - Ogni partecipante viene da una storia personale diversa: il rapporto si fonda sul rispetto e sulla stima reciproca. Le istituzioni hanno dato il loro apporto, certo, «ma non a livello economico», ci tiene a precisare con un pizzico di orgoglio il presidente. I momenti più belli? «Quelli in cui ci ritroviamo tutti in un contesto di gioco – raccontano i ragazzi – Condividiamo affetto, positività e consapevolezza che stiamo insieme per condividere le nostre emozioni». C’è un ragazzo che prima di iscriversi era chiuso, non aveva amici e non faceva nessuna attività: «Quando ha cominciato ad allenarsi chiedeva di andare via». Poi, pian piano il gruppo e lo sport lo hanno cambiato. «Si sentiva finalmente parte di qualcosa, di un progetto, dello spogliatoio». Ha iniziato ad uscire con i suoi compagni anche al di fuori degli allenamenti. «Oggi non vede l’ora di giocare ogni partita. Ed è stato convocato in nazionale». Lo sport, a volte, può cambiarti la vita.

