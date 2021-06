Adam Kirby, prima vittoria da fantino nel Derby

La “vendetta di Adam” si è consumata oggi all’ippodromo di Epsom nel Derby. Adam Kirby, professione fantino, era stato impegnato tempo fa per essere in sella John Leeper, ma qualche giorno prima della corsa era stato “esonerato” perché si era reso disponibile Frankie Dettori e se hai Dzeko in forma, sempre (o quasi…) lo preferisci a Borja Mayoral.

Così Adam si è ritrovato senza cavallo. Però è capitato anche che Sheikh Mohammed, il Royal degli Emirati, avesse voglia di avere più di un cavallo con i suoi colori nel Derby e convincesse così l’allenatore Charlie Appleby a mettere in pista anche Adayar, che Appleby voleva tenere in serbo per il St Leger d’autunno.

Kirby, libero ormai da ingaggi, è stato subito impegnato per il purosangue dello sceicco, che i bookmakers davano a 16 contro 1, il favorito era Bolshoi Ballet (13 contro 8) mentre nell’entourage dello sceicco si preferiva Hurrican Lane; invece Bolshoi Ballet è finito settimo a 17 lunghezze dal vincitore; meglio + andata ad Hurricane Lane, terzo dietro Ayadar, che ha vinto di 4 lunghezze e mezzo, e Mojo Star, outsider offerto a 50 contro 1. Peggio a John Lepper e Frankie, noni a più su 11 a più di 20 lunghezze.

“Pensavo solo a mia madre che mi stava guardando in televisione” ha detto Kirby commosso quando è sceso da cavallo, vincitore del suo primo Derby da fantino. “Questo mi metteva ansia, ma volevo renderla felice”. Anche la Regina lo ha visto in tv: il Covid la tiene lontana dagli amati ippodromi.

Ora Ayadar è quotato primo favorito per il St Leger (7 contro 2: era a 16), mentre anche per l’Arc de Triomphe la sua quota è scesa da 66 contro 1 a 8.