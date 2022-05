A Bari il convegno «Lo sport non è di pochi ma per tutti». Cozzoli: «Sport è un diritto e uno strumento di socialità»

Una tavola di confronto per sottolineare il ruolo dello sport nel sociale e ribadire il principio del diritto allo sport per tutti, senza distinzioni, fornendo un servizio fondamentale alla collettività. In mattinata presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia di Bari si è svolto il convegno “Lo sport non è di pochi, ma per tutti” davanti

decine di studenti liceali.

“Vogliamo promuovere lo sport di tutti e per tutti con i fatti e con le azioni concrete. Lo sport è un grande strumento di socialità. Lo sport è un diritto che parte dal territorio, dalla sinergia, già forte, tra Enti territoriali e presidio sociale, educativo e formativo, rappresentato dal tessuto delle quasi centomila associazioni e società sportive, protagoniste dello sport di tutti e per tutti.

Da oggi al Foro Italico per gli Internazionali di tennis arriveranno circa 27 mila studenti e circa 11 mila bambini provenienti dalle scuole tennis”, ha detto Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, anche l’On. Rossano Sasso, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per lo Sport alla Presidenza del Consiglio, e Raffaele Piemontese, vicepresidente Regione Puglia e delegato allo Sport per Tutti.