Italia, 3-0 anche al Canada di Abbondanza

Il volley è una scienza abbastanza esatta, per cui la nazionale non avrà problemi a qualificarsi alla seconda fase del mondiale. La formula è leggermente diversa rispetto al mondiale maschile, partecipano in 24, escono le ultime due dei 4 gironi, se ne disegnano poi 2 da 8 squadre: i successivi scontri non bissano i match già giocati, naturalmente si tiene conto della classifica della fase iniziale. Comunque, l’Italia è da final 6, nonostante i 23 anni di età media e le 10 debuttanti è accreditata per il podio. Il pesarese Davide Mazzanti, 42 anni, vanta l’ultimo scudetto di Bergamo, uno a Casalmaggiore e uno a Conegliano, ha dovuto lasciare per evitare il doppio incarico e rinuncia alla moglie Serena Ortolani, neanche entrata, con il Canada, per puntare sulle bordate della 19enne Paola Egonu.A Sapporo, il 3-0 al Canada è netto, con 48 punti concessi, in totale, è l’occasione per ricordare i tanti tecnici italiani all’estero, Marcello Abbondanza è il ct, cesenate, giramondo, 14 panchine in 22 stagioni, comprese Bulgaria e club in Azerbaijan, Turchia e Polonia.E’ l’Italia delle nuove italiane, con la regista Ofelia Malinov, figlia di bulgari, l’opposto Egonu nigeriana e Miriam Sylla, ivoriana, più altre due in panchina. Riposa Elena Pietrini, figlia di Alberto, ex pivot di riserva a Livorno, vicecampione d’Italia. Buoni il muro (4 di Anna Danesi, la meno quotata del sestetto) e l’attacco, l’unico set equilibrato è il terzo, sino alla parità a quota 14.“Sono soddisfatto - conferma il ct -, per il contrattacco e le situazioni di palla sporca. Saranno le ultime due gare, con Turchia e Cina, a essere fondamentali in vista della qualificazione alla terza fase”. Lì resteranno in 6, come a Torino.Domani è in programma l’unica giornata di riposo dell’avvio, si torna in campo martedì, sempre alle 6,40 (Rai2), con Cuba.Di rilievo, per ora, il 3-1 dell’Olanda sulla Germania e il 3-2 della Thailandia sulla Corea del Sud, mentre il Kenya batte il Kazakhistan per 3-0.Gli altri gironi sono a Yokohama, Kobe e Hamamatsu, la seconda fase sarà a Nagoya e a Osaka, la terza a Nagoya, le semifinali e le finali a Yokohama.ITALIA - CANADA 3-0: 25-15, 25-15, 25-18.ITALIA: Malinov 2, Egonu 18, Sylla 10, Bosetti 14, Chirichella 4, Danesi 12; De Gennaro (l). Ne: Ortolani, Cambi, Nwakalor, Fahr, Lubian, Parrocchiale, Pietrini (l). Ct. Mazzanti.CANADA: Bailey 6, Cross 2, Van Ryk 8, Gray 14, Maglio 5, Cyr; Niles (l). Richey, Smith, Beamish, Ogoms. Ne: Feore (l), Joseph, Belanger. Ct. Abbondanza.Arbitri: Schurmann (Liechtenstein) e Mokry (Slovacchia).Note: durata set 20', 25', 25’. Italia: 4 aces, 7 battute sbagliate, 7 muri, 13 errori. Canada: 2 aces, 6 bs, 1 m, 15 errori. 750 spettatori.