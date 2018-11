Zecchino d'oro sempre più social: il via sabato. E per Natale c'è la Carrà

L'inossidabile Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna è al suo posto. Certe le faccette dei bimbi e i loro vestiti sono decisamente diversi da quelli dei loro "papa" che accompagnavano i famosi "44 gatti" . I piccoli cantori sono ovviamente sempre più social, sempre più al passo coi tempi. Li vedremo all'opera dal 10 novembre, 4 puntate in diretta dall'Antoniano di Bologna, per la 61esima edizione del mitico Zecchino d'Oro, condotto da Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross, con la direzione artistica di Carlo Conti e musicale del maestro Peppe Vessicchio.

Conti, che condurrà anche uno speciale in prima serata il 5 dicembre (uno show dedicato al Natale) - Su Rai Gulp, ci sarà il cartone animato dei 44 gatti. Io all'epoca non ero ancora nato... Perché ridono! Io sono del '71! Lo speciale natalizio, invece, si intitolerà Un Natale d'oro zecchino, con tutte canzoni natalizie. L'ospite d'onore sarà Raffaella Carrà. E ci saranno tanti altri ospiti che ci racconteranno il loro Natale. Per me, è un grande onore e un grande piacere tuffarmi nello Zecchino d'Oro, bimbo tra i bimbi. Per restare bambino e per guadagnarmi uno spazio nell'alto dei cieli!».

Dodici le canzoni inedite in gara i cui temi vanno dall'attualità alle emozioni, lasciando spazio anche alla storia, all'ecologia; 27 gli autori di testi, 16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1018 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione dalla prima edizione ad oggi; 10 le regioni d'Italia rappresentate dai solisti scelti tra oltre 3000 bimbi durante il tour estivo delle Selezioni Nazionali che ha attraversato oltre 30 citt

Il Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni daranno anche voce ad «Operazione Pane», il progetto annuale di solidarietà di Antoniano onlus - patrocinato da Rai Responsabilità Sociale - a sostegno delle mense francescane diffuse in tutta Italia. Quest'iniziativa, avviata nel 2014, è arrivata a coinvolgere 14 mense che ogni giorno accolgono persone e famiglie in difficoltà partendo da un pasto caldo per promuovere, attraverso la relazione e interventi strutturati sui singoli soggetti, il reinserimento positivo all'interno del tessuto sociale. A partire dall'8 novembre fino al 9 dicembre è attivo il numero solidale 45588 per cui, per sostenere le mense di Operazione Pane, si può donare con un SMS dal valore di 2 euro da cellulare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci saranno Cristina D'Avena, Pippo Baudo, Amadeus, Giovanni Civitillo - ha detto alla presentazione Carlo