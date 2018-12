© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record stagionale di ascolti per la settima puntata live di “X Factor 2018”, il talent show prodotto da Fremantle: la semifinale più vista di sempre su Sky ha ottenuto ieri su Sky Uno/+1 una media di 1.342.659 spettatori (+18% rispetto alla scorso anno), con 2.404.767 spettatori unici. Durante la messa in onda di “X Factor”, ieri, Sky Uno - sottolinea Sky - è stato il terzo canale nazionale sul totale individui con una share del 5,85%, e il terzo canale anche tra il pubblico 15-54 anni con il 9,45% di share e il canale tv più visto tra il pubblico dei giovanissimi compreso tra i 4 e i 19 anni.Il picco di share è stato dell’8,95% registrato alle 23,33 al momento dell’eliminazione di Leo Gassmann, concorrente della squadra di Mara Maionchi, mentre il picco di spettatori è stato registrato alle 22.18 con 1.490.112 spettatori durante l’esibizione di Anastasio, altro concorrente della squadra di Mara. E proprio Anastasio, con i Bowland, Luna e Naomi, saranno coloro che si contenderanno il titolo di “X Factor” nella finale del Mediolanum Forum di Assago giovedì prossimo, in diretta su Sky Uno dalle 21.15. Mentre si sono fermati in semifinale Martina Attili e Leo Gassmann. A seguire, la finale di Strafactor ha ottenuto anch’esso il miglior risultato stagionale: in onda dalle 23.35 su Sky Uno/+1, è stata visto in media da 422.878 spettatori, in crescita del +14% rispetto alla scorsa settimana.Sono più che raddoppiati anche i voti pervenuti ieri alla “X Factor Arena”: per la settima puntata live sono stati quasi 6 milioni 800 mila voti, +117% rispetto alla semifinale del 2017. Nei sette giorni, la sesta puntata live di “X Factor” è stata vista nel complesso su Sky da 1 milioni 972 mila spettatori medi. Se si aggiungono anche gli spettatori di TV8, il totale arriva a 2 milioni 594 mila spettatori medi. Sui social network, XF12 anche ieri è stato di gran lunga il programma tv più commentato della giornata con 1.184.616 interazioni complessive (+56% rispetto alla scorsa settimana), con l’84% delle interazioni generate su Instagram.