X Factor, volano insulti fra Mara Maionchi e Manuel Agnelli

Il terzo live di X Factor passa anche dalla lite fra Mara Maionchi e Manuel Agnelli alle tenerezze tra Fedez e Chiara Ferragni. L'arena si trasforma per qualche minuto in un ring quando i giudici litigano sull'esibizione di Anastasio, a cui la vocal coach Mara Maionchi ha assegnato «Mio fratello è figlio unico» di Rino Gaetano e su cui il rapper ha riscritto una sua strofa.

Volano parolacce tra Agnelli e Maionchi: «Noi facciamo quel c***o che ci pare». «E io dico quel c***o che mi pare», risponde il frontman degli Afterhours. Liti a parte, la serata ha un inizio zuccheroso: Fedez, in qualità di ospite, apre lo show cantando commosso il singolo «Prima di ogni cosa», dedicato al figlio Leone. Un bacio alla moglie Chiara Ferragni, in platea, e torna alla sua poltrona da veterano.



Ultimo aggiornamento: 10:26

