Asia Argento, ira di Mara Maionchi su Celentano: «Ormai ha una certa età e dice str...»

La presa di posizione di Adriano Celentano contro X Factor e Sky e a favore di Asia Argento sta facendo discutere. Dopo le parole del cantante, che si è schierato per l'attrice (esclusa dalla giuria del programma e rimpiazzata da Lodo Guenzi), proprio uno dei giudici di X Factor non ha usato mezzi termini per rispondere a Celentano. Mara Maionchi, non certo famosa per la sua diplomazia, ha infatti commentato abbastanza piccata: «Anche lui ha una bella età e di stronzate ne diciamo a iosa».

Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I ❤️ you Adriano https://t.co/LhXVRBlvL8 — Asia Argento (@AsiaArgento) 21 ottobre 2018

In mattinata era arrivata anche la risposta a Celentano da parte di Nils Hartmann, responsabile contenuti originali di Sky, che rispondendo ad una domanda sulle critiche del Molleggiato aveva chiarito: «Il caso è stato dibattuto ampiamente e ciascuno è libero di esprimere la propria opinione. Nessuno qui si è permesso di credere a nessuna accusa e non facciamo i moralisti. Abbiamo preso una posizione su Asia che abbiamo già espresso in passato e l'abbiamo semplicemente mantenuta. Quando abbiamo fatto la nostra scelta lo abbiamo fatto di comune accordo, se poi siano successe altre cose noi non possiamo saperlo». X Factor prenderà il via giovedì 25 ottobre su Sky Uno.

LE PAROLE DI CELENTANO «Asia? Fuori. Decretano gli ipocriti - aveva detto Celentano -. Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia». «Peccato. Perché X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento», le sue parole.

Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella "X" si nasconde un mostro dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia», aveva detto ancora. E Asia Argento, dal canto suo, lo ha ringraziato: «Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano», ha scritto l'attrice sul suo profilo Twitter.

