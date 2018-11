X Factor, è la serata degli inediti: ecco i titoli delle canzoni, c'è anche "Cherofobia"

X Factor entra nel vivo. Da questo momento in poi si fa sul serio, perché gli artisti in gara presenteranno il loro primo pezzo inedito. C'è grande attesa da parte dei fan, per capire chi fra Fedez, Mara Maionchi, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli avrà saputo preparare meglio i propri ragazzi a quello che rappresenta il primo vero "test" della loro carriera musicale. Quest'anno il lancio degli inediti di X Factor è stato anticipato rispetto al solito: nelle passate edizioni il "battesimo" musicale dei cantanti avveniva alle porte della semifinale.

LEGGI ANCHE Fabrizio Corona e Asia Argento, dietro l'amore c'è un contratto? Ecco l'ultima rivelazione

L'inedito del rapper napoletano Anastasio si chiama "La fine del mondo", un pezzo che promette di far esplodere le enormi capacità espressive del cantante del coach Mara Maionchi, finalmente libero dalle catene della cover. L'enfant prodige Martina Attili porterà sul palco di X Factor l'emozionante "Cherofobia", che abbiamo già assaggiato nel corso delle auditions e ha fatto tanto parlare di sé per la delicatezza dei temi. I raffinati Bowland porteranno sul palco una canzone intitolata "Don't stop me", mentre Leo Gassman canterà la sua "Piume". L'altra baby di questa edizione, Luna, si esibirà con un pezzo dal titolo "Los Angeles", mentre l'esplosiva Naomi si presenterà con "Like the rain". E poi spazio anche alla lingua italiana con Renza Castelli, che presenterà la sua "Cielo inglese", e l'italo-capoverdiana Sherol Dos Santos con "Non ti avevo ma ti ho perso".

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA