X Factor 2018, Anastasio il gran favorito, ma è mistero sul futuro dei giudici

Ultimo aggiornamento: 15:27

Laé una cosa seria per loro, i quattro finalisti attesi al Mediolanum Forum di Assago domani sera:(il favorito), la bandsi alterneranno, microfono tra i denti, con i super ospiti Marco Mengoni (a lui spetteranno i duetti con i concorrentil, Ghali, The Giornalisti e gli internazionali Muse. I più tranquillo é Anastasio: «Penso di confermare ciò che ho già dimostrato, sono tranquillo». Per gli altri, bastino le parole di Luna: «Sono già oltre le aspettative di quando sono entrata nello show. Volevo capire se questo mondo poteva fare per me, e ora ne ho la certezza».Con 3 milioni e 400 mila spettatori medi e il +49% di voti rispetto all edizione precedente, X Factor alza ancora una volta l'asticella. Ai dati guarda poco invece Alessandro Cattellan, alla sua ottava finale da conduttore: «Ormai vivo la finale come il mio compleanno, mi preoccupo solo che tutti si divertano. Se ci saró anche il prossimo anno? Questo é certo, per contratto. La verità é che detesto ripetermi, ma la formula del programma mi spinge a continuare. I concorrenti cambiano sempre la storia, e per il resto ho finito per accettare le ripetizioni possessive tipiche della gara».Nessuno a Sky, a partire dal Responsabile dei Programmi Originali Nils Hartmann, fiata sui futuri giudici: Manuel Agnelli e Fedez vanno via per scelta, Lodo va via, come dire, per forza (gradimento non stellare) e la leonessa Mara Maionchi sarà forse l unica a rimanere in trincea. In onda dalle ore 21.15 SU Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8, la finale con la X potrà nascondere qualche imprevisto con il voto popolare. «Non esistono favoriti alla finale - spiega Nils Hartmann - e come hanno dimostrato le edizioni precedenti, tutti i finalisti hanno discograficamente vinto».Durante lo show ci sarà anche un "momento di riflessione" , così lo definisce Hartmann, sulla tragedia di Corinaldo.I sondaggi dicono che i giovanissimi 4-19 anni sono gli spettatori più appassionati: una fetta di quel pubblico che era alla discoteca "La Lanetrna Azzurra" in quella maledetta notte marchigiana. Anastasio commenta: «Come artisti abbiamo una grande responsabilità e un onore: usiamo parole che finiscono nella testa della gente. Sappiamo di essere seguiti da un pubblico molto giovane»