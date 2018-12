X Factor, le anticipazioni: doppia eliminazione in semifinale

E' tempo di semifinale per i sei concorrrenti di X Factor 2018 ancora rimasti in gara. Giovedì sera i giovani talenti affronteranno una doppia eliminazione che potrebbe porre fine al sogno di raggiungere la finale in programma al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre. Sul palco salirà anche il vincitore della scorsa edizione Lorenzo Licitra. L’opening sarà caratterizzato da una spettacolare mise en scène che porta la firma del direttore artistico Simone Ferrari: per la prima volta nella storia del programma, infatti, il palco sarà ricoperto d’acqua.

La semifinale, infatti, sarà dedicata al tema “Un mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica, perché solo con le piccole azioni quotidiane di tutti si riuscirà a determinare un futuro migliore per i nostri mari e per il pianeta.

Ma torniamo alla gara: doppia eliminazione e previsioni quindi sempre più difficili, coi 6 concorrenti ancora in gara che potrebbero aver tutti prenotato un posto in finale già da diverse puntate, avendo dimostrato in più occasioni il proprio straordinario talento e la loro crescita nel percorso dei Live di X Factor. Anche sul versante giudici la situazione è molto equilibrata, con Manuel Agnelli e Mara Maionchi a quota due concorrenti in gara, rispettivamente con le Under Donne e gli Under Uomini, e Fedez e Lodo Guenzi con un solo concorrente ciascuno per gli Over e i Gruppi.

Per i bookmaker a rischiare sono Leo Gassmann e Luna. Il giovane cantante della scuderia di Mara Maionchi è ultimo sulla lavagna del vincente a 25,00, Luna invece vale 20,00. Anastasio invece si conferma favorito per la vittoria a 1,60, davanti a Martina Attili a 4 volte la scommessa e ai Bowland a 5,00. Non può dormire sonni tranquilli la Over Naomi, il cui successo si gioca a 15,00. Mara Maionchi scavalca Manuel Agnelli nelle quote del giudice vincente su Stanleybet.it: la veterana di X-Factor è, adesso, a 1,45, con il leader degli Afterhours a 3,00. Lodo Guenzi, coach dei Gruppi, si gioca a 5,00, mentre Fedez è ultimo a 15,00.

Alessandro Cattelan, alla guida del talent prodotto da Fremantle, introdurrà il tema della puntata e darà il via alle due manche previste per questa puntata: nella prima, “My Song”, i concorrenti presenteranno brani scelti da loro stessi, mentre nella seconda ciascuno proporrà il brano scelto dal proprio giudice. Al termine della prima manche il pubblico decreterà il concorrente che dovrà abbandonare subito la gara, mentre la seconda manche vedrà come di consueto i due meno votati andare al ballottaggio.

Tutti i concorrenti in gara si esibiranno con Lorenzo Licitra, al momento impegnato nella produzione del proprio disco di esordio e in una lunga serie di concerti in giro per il mondo. Insieme ai 6 talenti superstiti, il trionfatore della scorsa edizione di X Factor si cimenterà in una grande performance corale sulle note del capolavoro di Bob Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall”.

Ospite di questa settimana l’eclettico, geniale, anticonformista, provocatorio e difficilmente etichettabile, Salmo, che si esibirà sulle note di 90min e di Il cielo nella stanza, brani estratti da Playlist il suo ultimo album certificato disco di platino. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 14 dischi di platino e 15 dischi d’oro, raggiungendo un totale di oltre 275 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ha infranto tutti i record su Spotify e dominato le classifiche FIMI-GfK, e messo a segno un grandissimo successo di pubblico anche per il tour “Live 2018”. Per la prima volta Salmo si esibirà al Mediolanum Forum di Milano il 22 dicembre (sold-out) e al PalaLottomatica di Roma (sold-out), il 16 dicembre.

