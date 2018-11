X Factor 2018, quarto live: il pubblico salva Luna, Seveso Casino Palace eliminati

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 00:34

sono i cantanti a rischio nelle terza manche del. Luna si esibisce con "Black widow di Rita Ora". Il cavallo di battaglia dei Seveso Casino Palace è "Vengo dalla luna di Caparezza", Naomi scanta con Nobody's perfect di Jessie J. Il pubblico da casa salva Luna. I Seveso Casinoal tilt.Dopo le esibizioni dei tre talenti Lodo Guenzi elimina evidentemente Naomi e Fedez i Seveso Casino Palace. Mara Maionchi: «Elimino i Seveso». «Questa sera è un voto impossibile - commenta Manuel Angnelli - per la prima volta i Seveso sono entrati in bolla. Stasera Naomi non era in forma, proprio per questo elimino lei». Si va al Tilt. Il pubblico salva Naomi, sospiro di sollievo per Fedez che aveva rischiato tantissimo facendo cantare a Naomi “Crisi Metropolitana” di Giuni Russo. Lodo Guenzi resta solo con i Bowland. Nella prossima puntata ascolteremo gli inediti di tutti i cantanti.