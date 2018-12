X Factor 2018, semifinale: Martina Attili eliminata. Manuel Agnelli furioso

Ultimo aggiornamento: 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da vincitrice annunciata a eliminata ad un passo dalla finale. E' l'incredibile parabola di, la cantante delle Under Donne dieliminata questa sera durante la semifinale in diretta su Sky Uno.​Martina Attili è nata a Roma e ha 16 anni, nonostante la giovane età è apparsa in diverse fiction italiane come : "Un medico in famiglia" e "Che Dio ci aiuti". La musica è la sua grande passione e il pubblico di X Factor si è innamorata di lei fin dalle Audition grazie al suo inedito "", che è la paura di essere felici. Dall'aspetto un po' strambo e la voce da bambina, Martina non riesce a superare il settimo live ed è l'eliminata della prima manche. La giovane cantante ringrazia tutti: «non pensavo nemmeno di superare i casting, uscita da qui mi divertirò di più,potrò portarei miei pezzi e non quelli degli altri».suo coach la prende meno bene: «non me l'aspettavo ... avete fatto proprio un capolavoro».