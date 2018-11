X Factor, Anastasio senza rivali, Mara Maionchi euforica: «Mi diverto ca**o»

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 08:56

fa di nuovo centro. Il rapper degliincanta il pubblico dele fa uscire fuori di testa. Durante lache stiamo seguendo su Leggo.it , Anastasio ha cantato una cover di “Another Brick in The Wall” dei Pink Floyd, ovviamente riscrivendo le strofe in italiano. Standing ovation per lui.Mara Maionchi euforica e fomentata dall'entusiasmo del pubblico presente all'X Factor Arena urla: «Mi diverto, ca**o, che musica! Mi sembra di aver compiuto di nuovo 27 anni, vaffan**lo!». «Voglio fare un sorso dalla tua tazza!» commenta Manuel Agnelli da sempre critico nei confronti di Anastasio.«In un secondo non è più Morgan il giudice più fuori di testa», prosegue Alessandro Cattelan che non riesce a contenere l'entusiasmo della Maionchi. La performance di Anastasio incute timore nei giudici e confince i bookmaker: Stanleybet.it taglia la sua quota lo lancia verso la vittoria a quota 4, Agnelli ammette: «Devo stare attento a quello che dico, Anastasio sei già in finale». Maionchi: «Toccati le palle!».