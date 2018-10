La puntata di Verissimo di oggi

Ultimo aggiornamento: 15:57

La puntata didi oggi è ricca di ospiti e temi di discussione. La conduttrice Silvia Toffanin intervisterà, Kekko Silvestre dei Modà, Maurizio Battista, Valeria Marini, Gianni Morandi. Il grande cantante e attore di Monghidoro, parlerà della sua vita e del suo nuovo impegno televisivo su Canale 5: L'isola di Pietro 2, serie che partirà da domenica 21 ottobre 2018. Nella fiction in sei puntate, Gianni Morandi è Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che si divide tra le corse mattutine e l'ospedale della cittadina di Carloforte. Tra segreti inconfessabili e colpi di scena, l'uomo è punto di riferimento della piccola comunità apparentemente tranquilla. Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis sono le novità del cast. Valeria Marini, invece, racconterà il viaggio nei sentimenti che ha fatto con Temptation Island.Dopo di lei tornerà a farsi vedere in Tv, dopo tanti mesi di assenza, il cantante dei Modà Kekko Silvestre, che di recente s'è dato alla scrittura scrivendo un romanzo. La storia che racconterà a Silvia Toffanin è più o meno questa. Nel 2018 il cantante ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per inseguire il sogno di produrre un film, scrivendo il copione di Cash. Dopo vari tentativi, la casa editrice Mondadori si è interessata al progetto e la sceneggiatura è diventata un libro, Cash Storia di un campione, in uscita il 9 ottobre 2018. Si attendono altre comunicazioni per sapere se il film si farà davvero e quando.