Simona Ventura, confessione davanti a Bettarini e compagna: «Ho più volte dovuto contare fino a 10»

Simona Ventura è ospite a Verissimo insieme a Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini. Simona Ventura a Verissimo spiega a Silvia Toffanin che affrontare il falò di Temptation Island non è stato facile, ma anche se non stanno più insieme e la storia è chiusa, restano però i bei ricordi ed è con il cuore che ha parlato. Stefano Bettarini conferma e Nicoletta ammette di sentirsi oggi perfettamente a suo agio in questa situazione.

Simona spiega che Temtation Island non è un programma facile, si mettono sul piatto della bilancia tutte le dinamiche della coppia. Stefano a tal riguardo afferma: «Noi siamo andati a convivere subito e stiamo insieme h 24, volevamo sapere come sarebbero andate le cose stando lontani e capire se la differenza di età che abbiamo poteva essere un problema». Nicoletta poi ammette che non è stato facile, che ha sofferto ed è anche molto dimagrita e proprio in puntata trema: «Ecco l'ho vista così durante il falò», interviene la Ventura, «Sai siamo una famiglia allargata con tutte le problematiche che ci sono, ma Nicoletta è stata in grado di relazionarsi a tutti noi nel migliore dei modi».

Simona poi confessa: «Io ho contato molte volte fino a 10 perché nel pogramma dovevo essere super partes, dovevo ascoltare e cercare di dare dei giudizi in modo oggettivo». Poi Nicoletta confessa di aver parlato molto con Stefano dopo il falò: «Ci siamo detti tutto, poi l'ho anche picchiato», dice tra le risate e la Ventura conferma: «Già subito dopo il falò quanso si stavano allontanando ho visto che gli dava un ceffone».

Ultimo aggiornamento: 17:50

