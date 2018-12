Isola dei Famosi, il tronista Giorgio Manetti tra i naufraghi: «Sarò il nuovo Raz Degan»

È di nuovo fidanzato, ha una nuova attività commerciale in corso e dopo l’addio a Uomini e donne, Giorgio Manetti è pronto per partire alla volta dell’Honduras per naufragare sull’Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione (quinta volta di seguito) di Alessia Marcuzzi.

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi dove ha avuto una liaison con Gemma Galgani ed ora dopo aver avvito la sua attività imprenditoriale “Giorgio Manetti Live style”, vorrebbe mettersi alla prova col reality Mediaset.

La lista dei concorrenti ufficiale non è ancora pronta e lui si propone come possibile partecipante: “nessuno mi ha contattato, ma ci vorrei andare – ha fatto sapere in un’intervista a “Spy” - Anzi vorrei lanciare un appello. Sono pronto per fare il naufrago. Potrei anche riuscire a sopravvivere fino all'ultimo: sarò il nuovo Raz Degan”. L’avventura non sembra spaventarlo affatto: “Per testare i miei limiti, le mie potenzialità, per mettermi alla prova e vedere come mi potrei relazionare con gli altri in una situazione di difficoltà. Seguendo la mia filosofia di vita, il "Giorgio pensiero", le privazioni e il dolore ti aiutano ad affrontare meglio la vita, la dolcezza t'insegna ben poco”.

Dal punto di vista sentimentale, dopo il lungo tira e molla con la Galgani, ha una nuova fidanzata che stavolta non fa parte del mondo dello spettacolo: “Faccio molta fatica a parlare di lei. Si, ho una compagna: bella, bionda e con gli occhi azzurri i poco più giovane di me, ha 53 anni, Era una mia vecchia conoscenza, ma tra di noi non era ancora scoccata la scintilla. Vorrei salvaguardare il mio rapporto il più possibile. Lei non c'entra nulla con il mondo televisivo e io sono un po' stufa di mettere in piazza la mia vita amorosa Per molti, come ho detto, sono ancora l'ex di Gemma! Posso solo aggiungere che siamo appena tornati da un viaggiò a Praga, dove siamo stati benissimo”.

