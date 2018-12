Tu sì que vales 2018, il vincitore è Marcin Patrzalek: ecco chi è il giovanissimo chitarrista

Il vincitore dell'edizione 2018 di Tu sì que vales è il giovane chitarrista polacco Marcin Patrzalek: nonostante abbia appena 18 anni, questo ragazzo non è nuovo all'esperienza dei talent, avendone già vinto uno in patria. Ora, però, la vittoria nel talent-show di Canale 5 potrebbe consentirgli di sviluppare una carriera Oltreoceano, con la speranza di acquisire una fama mondiale.

Marcin, che è stato votato dal 54% dei telespettatori di Tu sì que vales, si è aggiudicato infatti i 100mila euro di montepremi, che utilizzerà per continuare a studiare e a perfezionarsi negli Stati Uniti. La sua tecnica del 'Percussive fingerstyle' (pizzicare le corde con le dita, senza plettro, usando anche la cassa della chitarra) ha evidentemente conquistato la maggioranza degli spettatori del talent-show Mediaset, e pensare che questo ragazzo si era avvicinato alla chitarra, ancora bambino, quasi per caso.



Otto anni fa, infatti, il padre di Marcin, per tenerlo occupato durante l'estate, aveva deciso di iscrivere il figlio ad un corso di chitarra classica. Nessuno poteva immaginare che Marcin avesse un talento innato e potesse sviluppare una passione per lo strumento, ma dopo appena tre mesi arrivò la prima vittoria in un contest. Nel 2015, appena quindicenne, Marcin aveva vinto un talent show in patria, Must be the music Poland: dopo quella vittoria, per il ragazzo arrivò anche Hush, il primo lavoro discografico. Ora, dopo aver ottenuto fortuna anche in Italia, Marcin è pronto alla grande avventura Oltreoceano.

