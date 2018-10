Al via II stagione “L'isola di Pietro” con Morandi: anche Lorella Cuccarini nel cast

C'e' un omicidio che si snoderà come filo conduttore nelle 6 puntate. Una tragedia che travolgerà la cara nipotina. Qualche segreto nel suo passato. Per il pediatra Pietro Sereni la serenità di una famiglia, ritrovata e riunita alla fine della prima serie, è durata davvero poco.



Altri drammi lo attendono nella seconda stagione de 'L'Isola di Pietro', in onda da domenica 21 ottobre su Canale 5. Tra i volti nuovi della seconda serie, Lorella Cuccarini nel ruolo di Isabella, madre di un ragazzo con qualche problema che lo tormenta.

Erano anni che non facevo una fiction - ha raccontato la soubrette madre di 4 figli tra i 24 e i 18 anni - Il mio personaggio un po' mi somiglia, una mamma, una donna forte, in questa serie si parla molto dei problemi generazionali e di quanto sia difficile fare i genitori

Una grande professionista- ha detto di lei Gianni che alla domanda se farebbe un musical o un varietà insieme a Lorella, ha risposto

perché no

, magari

