Entro la fine del 2018 Netflix renderà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, la serie tv turca “The Protector”, una produzione originale Netflix. La serie fantasy segue l’epica avventura di Hakan, giovane droghiere che scopre di essere parte di un ordine antico e segreto, il cui compito è proteggere Istanbul.All’inizio della storia, Hakan non potrebbe essere più lontano dal classico modello di eroe: è un ragazzo ordinario, che vive in una città con 15 milioni di abitanti, in cui l’Occidente incontra l’Oriente e il passato si fonde con il presente. Il protagonista si troverà però rapidamente a fare i conti con le misteriose creature immortali che minacciano la sua città natale. La sua missione è fermarle. È un compito per il quale non è assolutamente preparato: riuscirà a portarlo a termine e compiere il suo destino da ultimo protettore di Istanbul? Oltre a Cagatay Ulusoy nel ruolo del protagonista Hakan, nel cast della serie, composta da 10 episodi, anche Ayca Aysin Turan, Hazar Erguclu, Okan Yalabik, Mehmet Kurtulus, Saygin Soysal e Burcin Terzioglu.