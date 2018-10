“The Deuce, la via del porno” nuova serie su Sky Atlantic con James Franco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il 1978 e la nascita dell’industria della pornografia ha stravolto gli Stati Uniti. Manhattan - New York - è il centro del mondo e il luogo in cui pullulano attrici, registi e addetti ai lavori del cinema a luci rosse, ma anche malavita e prostituzione. Da qui riprende la seconda stagione di “The deuce - La via del porno”, con James Franco e Maggie Gyllenhaal protagonisti. Acclamata dalla critica internazionale (Il Wall Street Journal l’ha definita «commovente, brutale, un’opera sensazionale», mentre per il Guardian si tratta di una serie «intensa, brillante e sbalorditiva»), la serie HBO firmata da David Simon (The Wire) e George Pelecanos, ritorna lunedì 15 ottobre, alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile anche su Sky On Demand.Siamo agli sgoccioli degli anni ‘70. La prostituzione, la violenza e la droga che riempivano le strade di Manhattan sono state convogliate in un’industria multimilionaria. Una gigantesca macchina da soldi domina ovunque, dalle riviste al cinema, dai centri per massaggi alle librerie per adulti e corre parallela alle lotte per l’emancipazione delle donne: è l’industria del porno. Chiunque può avere accesso ogni giorno e anche la fama degli attori, che iniziano ad essere conosciuti per nome, cresce rapidamente.Così accade per la sfrontata Candy/Eileen - Maggie Gyllenhaal (Secretary, Mona Lisa Smile, SherryBaby) - ex prostituta che si è costruita una carriera da attrice e regista e vuole essere libera di realizzare le sue potenzialità lavorative. Il bar gestito dai gemelli Vincent e James Martino - interpretati entrambi da James Franco - rimane il punto di riferimento della vita notturna e dei loschi affari della mafia italo-americana di Times Square. Prosegue invece la lotta del sindaco per tenere a freno prostituzione e pornografia, con la nomina di Gene Goldman, funzionario della task force incaricata di ripulire le strade di Manhattan e interpretato da Luke Kirby, uno dei volti nuovi della seconda stagione. L’altro è quello di Katrina Cunningham, che interpreta Christina, ballerina di burlesque e moglie di Frankie Martino.