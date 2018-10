Temptation Island Vip 2018, Giordano e Nilufar escono insieme. Andrea Zenga senza parole: «Alessandra non mi ama»

Nella terza puntata di Temptation Island Vip 2018 una nuova coppia è uscita in anticipo e insieme: Giordano e Nilufar. Martedì prossimo nell'ultima puntata scopriremo il destino delle tre copie rimaste Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, e Sossio Aruta con Ursula Bennardo.

00.55 Andrea esce dal pinnettu incredulo «non mi ama prorio!». Martedì prossimo ci sarà l'ultima puntata e le anteprime non promettono nulla di buono per le tre coppie rimaste in gioco

00.39 Andrea è sconvolto da quello che ha visto. Per lui c'è un nuovo video. Alessandra e il suo corteggiatore continuano a eludere i microfoni.

00.30 Adrea chiede alla produzione di riprendere Alessandra e Andrea Cerioli senza che ne siano consapevoli. Nel pinnettu vedrà i risultati della sua richiesta.

00.21 «Io sono entrato con una ragazza che ha sempre detto si essere più innamorata di me - spiega Andrea Zenga - dopo 13 giorni di nulla vedo una donna che mi massacra a livello personale e poi che flirta con un altro ragazzo. Se l'avessi fatto io ... Io ci sto male. L'unica cosa che al momento ci lega è il sentimento. IN questi giorni ci ho riflettutto, per questo non ho chiesto confronto, più il tempo passa più mi rendo contro che lasituazione è drammatica». La Ventura ha un filmato per lui

00.13 «E' vero che io non ho il coraggio di dirgli determinate cose, perchè sono fatta così.- Commenta Alessandra -Io lo assecondo sempre, anche nel venire qua, e magari vorrei dire no. Ho paura che ci lasciamo e mi faccio andar bene tutto. Ma adesso non è più così». Simona ha parole di conforto per lei e la porta al ragionamento.

00.06 Zenga jr riflette sul video visto al falò, è ancora incredulo. ANche Alessandra al falò confida a Simona di essere cambiata. C'è un video per lei

00.00 Nicolò resta ancora una volta solo. Nilufar ha scelto Giordano,Nicolò piange «Mi sento un cretino. Mi innamoro sempre di quelle sbagliate». A consolarlo Valeria Marini: «sei come me. NOn è colpa tua, arriverà l'amore per te. L'amore passa tutti imomenti siamo noi che dobbiamo prendercelo. Ma ti sei visto che bella persona sei? Fortunata e beata chi starà con te»

23.57 «Ero quasi certo di uscire da solo ma non ci riesco». Giornado e Nilufar escono da Temptation Island insieme «Respiro solo se c'è lui» dice Nilufar.

23.53 Dopo urla da un lato e dall'altro Nilufar prende la parola «Non mi sta bene stare con una persona che risponde NI a chi gli chiede se è innamorato; non ho fatto altro che riflettere su tutto quello che voglio che cambi tra di noi, ma in maniera costruttiva, da qui dobbiamo uscire più forti. Non c'è me e te, ma noi. Non mi sento mata, desiderata, fidanzata». «Io com'ero prima di quella cosa ( parla del tradimento di Nilufar durante il trono di Uomini e Donne) ero diverso, ho fatto dei passi indietro ma non puoi farmene una colpa. Se io sono passato sopra una cosa del genere c'è un motivo. Se sono venuto qui un motivo ci sta. Se quando ti ho vista mi esplodeva il cuore un motivo c'è. NOn mi guardare così, lo sai che sono innamorato di te stupida!». I due si sciolgono in un abbraccio e poi un bacio.

23.38 Giordano è in spiaggia in attesa di veder spuntare Nilufar. «Sei incoerente, mi hai mancato di rispetto» attacca subito Giordano «Nicolò mi ha dato del cornuto per una cosa che hai creato tu. Io volevo degli spazi per ricostruire quello che tu hai distrutto. Non mi puoi sminuire così». Inizia una discussione accesa

22.36 Simona comunica a Nilufar la decisione di Giordano, la Addati va in ansia.

23.27 Giordano commenta con Simona Ventura i video di Nilufar che si diverte con il suo rivale Nicolò: «Sta distruggendo tutto per la seconda volta. Che schifo! Basta ho sentito troppo, non esiste è stata un lamento continuo. Mi ha detto che non cambierebbe nulla di me e non è vero. Perchè mi hai scelto, sapevi che ero così.Voglio un falò immediato Simona, perchè devo stare qui a farmi perndere per il cu**o da lei. Lo voglio adesso o me ne vadio io».

23.23 «Ursula mi deve chiedere scusa» commenta Sossio. La famosa storia della trave nell'occhio e non la pagliuzza è più che calzante.

23.16 E' il turno di Sossio vedere Ursula con il suo amico Giorgio Alfieri. Sossio non la prende bene.«Giorgio è un mio amico, lo conosco bene e a Usula ho detto di non scherzare solo con lui. Sto cercando di capire se è una provocazione». Simona gli chiede se è geloso: «mi da fastidio vederla così. Adesso si sono geloso»

23.02 Ursula non sa che al falò vedrà un video ancora più forte. Dopo una discussione tra Sossio e la single, lei gli manda una lettera e un regalo che fanno scoppiare in lacrime Sossio, poi corre ad abbracciarla. «Mi fa schifo, è un animale. A settembre doveva venire a vivere da me. Se non sbaglio siamo entrati come coppia».

22.53 Per Ursula è tempo di pinnettu. Le immagini di Sossio e la single Sara che si divertono, lui che disegna un cuore sulla sabbia con le loro iniziali sconvolge Ursula che va via dal pinnettu. Non vuole più vedere niente. Poi rientra e prosegue, Sossio e Sara sono in spiaggia a vedere un film e a coccolarsi. «E' la persona più ridicola e schifosa di questo mondo» commenta Ursula. Valeria Marini corre a consolarla «Non devi più permettergli di trattarti così. non preoccuaprti, avrai le tue rivincite. Una gallina a confronto potrebbe prendere il nobel».

22.48 Al rientro nel villaggio Andrea è fuori di sè: «Se è così mi lasci e poi ti fai la tua storiella. Ci ho messo una vita a togliermi l'etichetta di figlio di. Io mio padre non lo vedo da 12 anni, sono cresciuto solo con mia mma e allora?. Sono entrato come il cattivo della situazione e poi. Questa non è la persona che mi ama. Non mi ama proprio» .

22.45 Cerioli porta Alessandra fuori a fare un giro in macchina, la coccola «non penso tu sia una fidanzata felice» dice e poi chiecchierando con Nicolo ammette «Alessandra è mia». Andrea Zenga: DUe video così è una mazzta. Che c'erano cose che non andavano bene lo sapevo, ma non mi sono mai comportato come lei. Ti amo ti amo e poi si comporta così? Vedo che lo cerca, non si rende conto di quello che fa? Non si ricorda che è entrata qui fidanzata? Sono inca**ato nero»

22.34 Anche per Andrea c'è un video. La sua Alessandra è diversa, più a suo agio con il tentatore Andrea Cerioli. «Non è la ragazza che conosco io, come lo guarda non è amichevole - commenta Zenga jr - è pericoloso». Ma c'è un secondo video.

22.27 Valeria e Ivan continuano ad avvicinarsi sempre di più, nella vasca idromassaggio arrivano a sfiorare quasi il bacio. Patrick è sconfortato: «Valeria non sa quello che vuole. Vuole una persona vicino, che sia io o un altro... ma deve rinunciare a qualcosa»

22.17 E' il turno di Andrea e Patrick andare al falò. Si parte con Patrick. Ancora una volta c'è Valeria che si apparte con Ivan e si chiude nel bagno dove non ci sono telecamere, i due aprono il rubinetto dell'acqua che copre l'audio dei microfoni. «A lei non interessa avere un rapporto con me, non ha rispetto per se stessa, chiudersi nel bagno anche se so che non ha fatto niente, non mi rispetta»

22.14 Valeria torna al villaggio e si sfoga: «si merita le corna lunghe per quanto è cretino».

22.11 Per Alessandra non ci sono filmati «Mi sto rendendo conto qui di quanto valgo e di quello che voglio - dice la fidanzata di Zenga jr - e ci sono cose su cui non posso passarci sopra». Nel villaggio Alessandra va alla ricerca di Andrea.

22.05 Patrick nel video è particolamente vicino alla single Erjona, i due ballano stretti: «quello che mi dispiace è che ha detto un sacco di stupidaggini - commeta Valeria - siamo qui per trovare un equilibrio nel nostro rapporto. Mi ferisce che non ha capito quello che ho bisogno. Patrick non sa cos'è l'amore se parla così, parla del personaggio e non della persona. Il mio lavoro è importante ma non è tutto, sui sentimenti si costruisce il futuro. Mi ha ferita».

22.03 Valeria Marini:«Mi dispiace perchè non ha capito niente, i miei dubbi trovano conferma in queste frasi. Parla del personaggio e non di me, io voglio condividere. Il discorso dell'assistente lo trovo riduttivo. Io cerco l'amore, ho bisogno di sentirmi amata e di amare. Io non gliene faccio una colpa del suo lavoro. L'amore si divide. Non ha capito quello di cui io ho bisogno». Ma per Valeria c'è un altro video.

22.00 Alla terza puntata finalmente anche Valeria può vedere un filmato di Patrick in cui si lamenta dell'atteggiamento della Marini: «io la chiamo e mi risponde il giorno dopo. IO ho il mio lavoro, non è che mi faccio stipendiare da lei, io l'assistente non lo voglio fare».

21.58 Per Valeria Marini e Alessandra è tempo di falò.

21.53 Alessandra intanto accetta di uscire con il single Andrea Cerioli, tra i due c'è feeling.

21.55 Andrea non la prende benissimo e si ritrova accanto alla single Barbara: «ha tirato fuori discorsi nostri, ha parlato di mia mamma, non doveva. Vuole che guadagni facendo solo quello che dice lei».

21.50 Anche per Zenga jr è tempo di pinnettu. La docile Alessandra ha tirato fuori gli artigli:«se ci sei o non ci sei non cambia un ca**o nell'azienda, ma certo è del suo patrigno è ovvio che non sei utile, capisco che ti rompi. Per arrivare a 1.300 euro fa tre lavori, non si è mai sudato niente e la mamma lo vizia»

21.45 Ivan e Valeria Marini si chiudono in bagno dove non ci sono le telecamere. Patrick «io non voglio una bambini, ha rotto i co**ni» ed esce fuori a sfogarsi con gli altri fidanzati: «non piango per te, non meriti nemmeno una lacrima, addio stellare»

21.42 La Marini si lascia convincere da Ivan e insieme si allenano. Patrick invece va nel pinnettu, c'è un nuovo video per lui: Valeria che dice a Ivan di sentirsi sola.

21.40 Si parte subito con un aggiornamento sulla coppia stellare composta da Valeria Marini e Patrick

Al centro del racconto ancora una volta Simona Ventura che davanti al falò cerca di mediare e comprendere le loro paure, i loro dubbi, le loro riflessioni e le loro scelte spesso dettate dall’istinto e dalla passione. I fidanzati sono quelli che sembrano avere più dubbi dopo i video visti ai falò. Andrea Zenga e Sossio Aruta in particolare, che non hanno fatto altro che lamentarsi per tutta l'edizione delle loro partner, restano scioccati dalle immagini che Simona Ventura mostra loro e vogliono vederci chiaro. Giordano Mazzocchi è arrivato al limite, vedere Nilufar Addati con il suo ex corteggiatore Nicolò ha fatto uscir fuori tutte le sue insicurezze. Cosa succederà al falò? E Valeria Marini?

