Temptation Island Vip 2018, Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri: «Fuori di qui sogno l'amore»

Dopo, anchedecide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto dila Marini lascia definitivamente. Nonostante lei abbiapiù volte il single- come abbiamo visto durante la diretta dell'ultima puntata seguita minuto per minuto da Leggo.it per la showgirl stellare Baldassarri non è l'uomo per lei: «Fuori di qui sogno l'amore».Si parte cone il suo ultimo falò da sola. Valeria è sconvolta dalle parole di Patrick «Si è tolto la maschera di una persona che appariva in un modo. Mi fa paura quel tono, ha qualcosa di invidioso. Ha parlato di figli, io non ne ho ma non li farò certo con lui. Nella mia vita privata ho sbagliato delle cose, ma lui sta dicendo una marea di bugie. Mi attacca sul mio punto debole, quella di non avere una famiglia è la mia spada nel cuore. Sono sotto choc. Mi avesse tradito sarebbe stato meglio. Non mi merito una roba del genere. Mi sento umiliata. Io ho sposato il mio lavoro perchè andava a compensare altre mancanze». La Marini non vuole vedere altro, torna al villaggio ad aspettarla c'è Ivan ... e la pizza.Falò in solitaria anche perè furioso: « In tutti i video che ho visto c'è una persona che non riconosco. Io no le voglio bene? E' ridicolo. Valeria sta dicendo solo cavolate. Se volevo vivere all'ombra di Valeria facevo quello che diceva lei. Alfieri ha detto che io sono attratto dal personaggio Marini e lei è stata zitta. E' una bambina, mi aspetto delle scuse e poi se ne va aff*lo» Per Patrick c'è un video anche nel pinnettu. Valeria e Ivan sono in spiaggia sempre più vicini. La Marini si nasconde sotto le coperte con Ivan. «Si sono baciati - commenta Patrick - è ridicola, con questo si chiude il cerchio. Giochini ridicoli alla sua età. Flirtare come una ragazzina di 15 anni».Valeria Marini parte per il suo weekend stellare con il single Ivan. Prima di andare al falò la Marini dice a Ivan: «sono felice di averti incontrato. Mi hai aiutato a capire quello di cui veramente ho bisogno. Ci vediamo presto».Per la prima volta dopo 21 giorni Patrick e Valeria si ritrovano faccia a faccia per ilPrima di incontrare Valeria Simona ha un video per Patrick. Prima c'è la Marini che si apparta con il silngle spagnolo nella stanza dei tentatori dove non ci sono telecamere, poi durante ul week end insieme tra i due scatta un bacio subacqueo, questa volta le telecamere ci sono. Patrick non la prende bene: «non merito una roba del genere». I baci non finiscono qui. «Mi dispiace di non aver capito che di fianco ho una persona irrispettosa e che non voglio assolutamente vicino a me»Valeria Marini raggiunge Patrick al falò di confronto. «Hai detto delle cose non vere di me - inizia la Marini - sentirti parlare è stato brutto, hai parlato del personaggio, non di me. Ti ho mandato delle provocazioni, la tuia indifferenza mi ha distrutta, sono felice di aver fatto questo perscorso e di aver capito perchè tu non mi dai quello di cui ho bisogno. IN questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto». «Ma tu stai scherzando - risponde Patrick - ho visto 16 video di te, ti sei baciata con quello. Non puoi pretendere amore se non lo dai». «Dici delle cose stupide»«Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Non mi hai mai detto ti amo... mi mandi i link di Fantozzi. Io pensavo che tu fossi una persona che mi voleva bene. Io volevo mandare a Patrick dei messaggi che lui non ha colto. Perchè non hai fatto come Fabio che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella».Patrick prova a far valere le sue ragioni, ma la Marini è strabordante: «Tu non sai cos'è l'amore. Io non sono un manifesto, sono una donna. Io ti ho mandato dei messaggi, una provocazione. Se mi amavi mi venivi a prendere dentro il villaggio. Da Patrick voglio le scuse per aver parlato male di me».«Io non posso fare delle scuse su dei video che sono di risposta a quello che ho visto» «Io voglio un uomo che mi ami e che possa essere il mio principe e tu non lo sei - spiega la Marini - Tenendomi dentro tutte le emozioni che ho vissuto in questo programma, voglio uscire di qui sperando di trovare l'amore fuori di qui senza Patrick». «Idem» conclude Patrick.