Tale e quale show, il primo gran finale vince la battaglia degli ascolti

vince la prima serata televisiva con il primo gran finale di “” con 4 milioni 425 mila spettatori e uno share del 22.LEGGI ANCHEAntonio Mezzancella è il vincitore dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, il varietà cult di Raiuno che, dalla prossima settimana, tornerà con il torneo dei campioni dove i migliori protagonisti del 2017 incontreranno i migliori del 2018, in una gara al miglior trucco e alla miglior imitazione.Al giro di boa, nella classifica finale, Antonio Mezzancella ha confermato la prima posizione con l’interpretazione di Francesco Renga di “Vivendo adesso”, trionfando davanti ad Alessandra Drusian (medaglia d’argento) e Roberta Bonanno (medaglia di bronzo), grandiose nell'interpretazione di Mina.Per quel che riguarda la settima puntata, in onda ieri venerdi 26 ottobre, la vittoria è andata ad Antonella Elia, con una straordinaria imitazione di Jessica Rabbit, il cartone animato più sexy del mondo.Da venerdì 2 novembre e fino al 23 novembre si passerà, dunque, al Torneo per aggiudicarsi il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2018”. Andrea Agresti, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Giovanni Vernia si troveranno a sfidare le glorie del 2017 Valeria Altobelli, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Alessia Macari, Annalisa Minetti.