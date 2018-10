Riccardo Scamarcio "beccato" in compagnia della ex Valeria Golino: scatta il Tapiro

Questa sera, prima della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018, a Striscia la notizia l'attore Riccardo Scamarcio riceverà il Tapiro d’oro dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzata Valeria Golino.



In una lunga intervista riguardo la conclusione della relazione Scamarcio, la Golino lo aveva definito «la più grande delusione della mia vita».

Valerio Staffelli ha intercettato l’attore proprio in compagnia dell’ex compagna chiedendo spiegazioni: «Ma delusione in senso lato? Quale lato? Lato letto? Lato B?». Poi incalza i due: «Ma quindi, davvero, non state più insieme? Non ci credo. Eppure lavorate ancora insieme». Scamarcio è infatti l'attore protagonista di “Euforia”, la sua seconda prova della Golino da regista. «Sì - risponde Scamarcio - qui lavoriamo ancora tutti» e punge Staffelli: «Anche tu lavori ancora». L’attore prova a restituire il Tapiro, ma l’inviato di Striscia gli ricorda che porta sfortuna e chiude il servizio: «Siccome non posso baciare la Golino perché sennç Riccardo è geloso, bacio lui».



