Scontro tra Ken a Domenica Live, Mauricio Galdi: «Quello vero sono io»

E’ sfida in tv tra i fidanzati di Barbie. A Domenica Live Barbara D’Urso ha posto a confronto i tre Ken. Uno è il brasiliano Mauricio Galdi, 27enne brasiliano ma d’origine italiana (i suoi genitori sono nati a Reggio Calabria). Gli altri sono Rodrigo Alvez (non nuovo al salotto di Canale 5), 35enne brasiliano con padre inglese e l’ex Gf 15 di Civitavecchia, Angelo Sanzio.A battere tutti quanto a soldi spesi è Galdi, con un milione di dollari investiti per cambiare il suo corpo per una ventina tra interventi chirurgici e altri trattamenti estetici. A 17 anni una scuola di recitazione lo rifiuta non ritenendolo sufficientemente bello. Così lui non ci sta e inizia a modellare artificialmente il suo corpo con 5 rinoplastiche, denti di porcellana, interventi a pettorali e bicipiti, iniezioni di botox.Un numero di interventi che è stato comunque minore rispetto a quelli di Rodrigo Alvez. Sono stati circa 60 per lui ma con un costo inferiore. Andrà di nuovo sotto i ferri, invece, Angelo Sanzio, che ha annunciato come a breve si ritoccherà (per la terza volta) il naso: “lo voglio più piccolo, più fino: mi sono fissato”, ha spiegato.