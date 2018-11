Sanremo, ecco i 24 finalisti dei giovani. Baglioni glissa su Bisio: «Ci sono altri nomi in ballo»

Un vero





Pippo Baudo sbarca su Instagram (grazie a Rovazzi): è boom di follower



Per quanto riguarda invece le voci che vorrebbero Claudio Bisio co-conduttore del Festival, Baglioni ha glissato: «Tra i 24 giovani che abbiamo scelto per Sanremo Giovani sono rappresentate le varie discipline musicali. È stata una grande selezione, ci abbiamo riflettuto tanto e io non ci ho dormito la notte. A quelli che non sono stati scelti, ricordo che di me dissero che non sarei stato in grado di fare nulla nella musica».Per quanto riguarda invece le voci che vorrebbero Claudio Bisio co-conduttore del Festival, Baglioni ha glissato:

Tra loro tanti nomi già conosciuti soprattutto per la partecipazione ai talent. Come Andrea Biagioni, già concorrente di X Factor 2016, Cannella, Laura Ciriaco, concorrente dell'edizione 2018 di The Voice, Diego Conti, ex concorrente di X Factor. Ma anche Federica Abbate, stimata autrice della nuova generazione che fa il suo esordio da cantautrice, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco 17, La Rua, ex concorrenti di Amici e di Sarà Sanremo, La Zero, Le Ore, Mahmood, ex X Factor ed ex vincitore di Area Sanremo, Marta Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne, ex Sarà Sanremo, Einar Ortiz, ex concorrente di X Factor e di Amici, i Ros, già ad X Factor, Roberto Saita, Sisma, Symo e Wepro.



Quest'anno Sanremo Giovani diventa infatti un festival a sé che si svolgerà in due serate, il 20 e 21 dicembre in prima serata su Rai1 in diretta dal Teatro del Casinò. Ognuna della sue serate vedrà sfidarsi 12 concorrenti e promuoverà un vincitore. I primi classificati delle due serate accederanno direttamente in gara a Sanremo 2019 e si contenderanno la vittoria con i big. Non ci sarà infatti più la categoria Giovani nel festival di febbraio. A proposito della selezione, Baglioni ha detto: «Io stanotte non ci ho dormito. Non è stato facile scegliere. Abbiamo ascoltato 1549 brani. Qualcuno oggi ci maledirà ma la vita continua. A me una volta dissero: 'questo non farà mai niente ' e quest'anno ho festeggiato i 50 anni di carriera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«festival dei giovani»: così Claudio Baglioni ha definito il prossimo Sanremo dopo aver rivelato i nomi dei 24 finalisti di Sanremo Giovani.«Ci sono almeno 20 nomi in ballo. Ci stiamo lavorando».