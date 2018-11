"Roma" sbarca su Netflix: il 14 dicembre il nuovo lavoro di Alfonso Cuaròn Il trailer

Arriverà su Netflix il 14 dicembre ROMA, il progetto ad oggi più personale del regista e sceneggiatore premio Oscar® Alfonso Cuarón (Gravity, I Figli degli uomini, Y Tu Mama Tambien). ROMA segue le vicende di Cleo (Yalitza Aparicio), una giovane collaboratrice domestica di una famiglia della classe media che vive nel quartiere di Roma a Città del Messico. Con un’artistica lettera d'amore alle donne che lo hanno cresciuto, Cuarón attinge alla propria infanzia per creare un vivido ed emozionante ritratto di conflitto domestico e gerarchia sociale nel pieno delle turbolenze politiche degli anni '70. Il primo progetto di Cuarón dal rivoluzionario Gravity (2013).





ROMA avrà un'uscita esclusiva in un numero limitato di sale nelle città di Los Angeles, New York e in Messico dal 21 novembre. Altre uscite cinematografiche nelle città americane, a Toronto e Londra seguiranno il 29 novembre insieme ad altri importanti mercati e territori internazionali, che continueranno ad aggiungersi a partire dal 5 dicembre. Il film sarà distribuito a livello mondiale su Netflix il 14 dicembre accompagnato da un'espansione del numero di sale negli Stati Uniti e nei mercati internazionali. Nel complesso, il film sarà distribuito nelle sale di oltre 30 paesi in tutto il mondo, con proiezioni anche nel formato 70mm.

