Riccardo Scamarcio a Verissimo: «Ennio Fantastichini era il mio fratello grande». E dedica un pensiero alla Golino»

, in esclusiva domani a, svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. L'attore pugliese è stato legato per ben 12 anni a, nei giorni scorsi è stato paparazzato con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma,Ma nell'intervista conha lasciato uno spiraglio per un ritorno di fiamma con la sua storica ex.Ai microfoni del talk show l’attore si commuove ricordando il collega, scomparso lo scorso 1 dicembre: «Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo ‘Prova a volare’ e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto. A tratti era scontroso, aveva un’energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia: è stato un grande artista».A Silvia Toffanin Scamarcio ricorda anche la fine della storia d’amore conche, recentemente, lo ha diretto nel film “Euforia”: «Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari….non ci si lascia mai nella vita».