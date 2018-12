Raffaella Carrà: «Un figlio gay è un fatto naturale, le famiglie devono capirlo»

«Un figliolo gay è un fatto naturale». Raffella Carrà, indiscussa icona gay, ospite di Fabio Fazio nella serata di domenica a Che Tempo che Fa, non lascia spazio a franitendimenti. Merito del suo primo disco natalizio, "Ogni volta che è Natale", con un inedito (“Chi l’ha detto“) accompagnato da un video con una coppia gay.

Proprio di questo, infatti, si è parlato nel corso della trasmissione di Fazio. «Nel tuo video c’è anche una famiglia formata da persone dello stesso sesso», ha detto il conduttore e Raffaella: «Gay si dice, non c’è niente di male». E così la Carrà ha spiegato la genesi del sul ultimo video, raccontando si essere stata proprio lei a volere la coppia gay nelle immagini.



«È una realtà - ha detto Raffaella -, ho chiesto di farlo in modo elegante e gentile. Hanno scelto due ragazzi ma avrebbero potuto scegliere due ragazze. È un momento molto tenero perché questo è un problema, soprattutto per alcune famiglie, bisogna che si avvicinano. Un figliolo gay è un fatto naturale. Ieri ho fatto il firmacopie e qualcuno mi ha detto, "firmala, perchè così posso convincere i genitori del mio compagno" . E tutto questo è successo a Milano, quindi il problema non è tanto risolto».

