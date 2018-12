“Propaganda Live” saluta il 2018 ​con Jovanotti superospite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima puntata del 2018 per “Propaganda Live”, in onda domani alle 21.15 su La7. A salire sul palco insieme a Diego Bianchi un ospite d’eccezione, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Tanta attualità politica e non solo trattata nel reportage di Zoro: la manifestazione di Matteo Salvini a Piazza del Popolo, l’avvicinarsi del periodo delle feste e come lo stanno vivendo gli sfollati di Genova, lo sgombero della ex fabbrica di penicillina nella capitale e l’incendio scoppiato al Tmb Salario, sempre a Roma.A parlarne in studio lo scrittore e assessore del III Municipio dove ha sede l’impianto andato a fuoco, Christian Raimo. Interverranno, inoltre, gli ospiti fissi: il direttore dell’Espresso Marco Damilano, Francesca Schianchi della Stampa, affiancati questa settimana dal giornalista de il Tg La7 Paolo Celata e dalla corrispondente tedesca Constanze Reucher. Non mancheranno anche per questa puntata le vignette di Makkox, la social Top Ten, le video parodie di Fabio Celenza e la musica dal vivo. Il prossimo appuntamento con “Propaganda Live” sarà venerdì 11 gennaio 2019.