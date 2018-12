Portobello, Beppe Fiorello e l'appello da Antonella Clerici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portobello giunge al gran finale. Sabato 8 dicembre alle 20.35 su Rai1 ad accompagnare la padrona di casa, in questa serata speciale, saranno come sempre l’elegantissima, con le sue instancabili centraliniste, e Paolo Conticini che, per l’occasione, avrà una missione molto importante.L’ultimo appuntamento convedrà la partecipazione di due inserzionisti d’eccezione.che nel 2018 ha debuttato come impresaria teatrale per il monologo Prego, scritto e interpretato da una bravissima Giovanna Mori, racconterà al pubblico una sua passione alquanto particolare, che la porta al mercatino pazzerello della tv in ricerca di vasi da notte da aggiungere alla sua già vasta collezione., che chiederà aiuto per ritrovare i suoi commilitoni e qualsiasi ricordo legato al periodo in cui, lui e i suoi compagni, stavano prestando servizio militare. A loro si aggiungeranno, tra gli altri, una simpaticissima cantante coreana alla ricerca di qualcuno che possa impartirle lezioni di napoletano e un coro composto da cento stonati che però, quando si esibiscono insieme, cantano molto bene.Due Chef in studio, sfidandosi a colpi di zucchero, cercheranno inoltre di risolvere l’eterno dilemma del Natale italiano: meglio il pandoro o il panettone? Il people show di Rai1 darà spazio, anche questa settimana, alla rubrica Fiori d’arancio e in cerca dell’anima gemella, questa volta, ci sarà, che è stata tra le protagoniste dell’edizione, da poco conclusasi, di Tale e Quale Show.In collegamento dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano,, si trasformerà in un aiutante di Babbo Natale e raccoglierà i doni che chiunque vorrà, potrà offrire. Tutti i regali saranno poi consegnati a bambini affetti da patologie, nella speranza che questo porti loro un po’ di serenità e qualche sorriso. Sarà l’ultima irrinunciabile occasione per sfidare il pappagallo dal becco giallo: si riuscirà finalmente a convincerlo a pronunciare la parola PORTOBELLO? Il numero da chiamare, per chiunque volesse intervenire in diretta rispondendo alle inserzioni, è lo 0221079070. Per il gran finale, il programma regalerà al grande pubblico che è stato protagonista il DOPO PORTOBELLO, un momento speciale in cui verranno mostrati gli epiloghi delle storie più toccanti che sono entrate nel cuore della gente nel corso delle puntate.