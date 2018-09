Pechino Express, ascolti record su Rai 2: «Terzo miglior esordio di sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio col botto su Rai2 per la nuova edizione di, condotta ancora una volta da, che ha totalizzato 1 milione 911 mila (9.92%) spettatori, ottenendo un risultato migliore della passata stagione. Grande soddisfazione da parte del direttore di rete, che ha commentato: «Sono molto felice del gradimento e dell’ampio consenso di pubblico, sui social e in tv, dell’esordio della nuova tappa dell’avventura di Pechino Express che per la prima volta è approdata in Africa».«Si è trattato del terzo migliore esordio di sempre - prosegue il direttore di Rai 2 - e ieri Pechino Express è stato il secondo programma più visto della serata. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera lo scenario più competitivo rispetto al passato. È la migliore gratificazione possibile per uno straordinario team che lavora con professionalità e passione all’ideazione, all’organizzazione, alla produzione e al montaggio di uno dei programmi più complessi e avvincenti del panorama televisivo».Pechino Express ha fatto registrare grandi numeri anche sui social, dove è stato leader dei trend topic del 20 settembre, entrando in classifica già dalla mattina e rimanendoci per l'intera giornata, con 70mila interazioni. Il programma è risultato inoltre terzo nei trend topics mondo.