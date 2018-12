Paolo Brosio, pugno in diretta: tavolo distrutto a "Che tempo che fa" Video

Ultimo aggiornamento: 12:44

Le sue apparizioni, televisive, sono sempre argomento di discussione. Dopo l'emorragia del suo povero gatto,è di nuovo protagonista sulle reti Rai. Dopo sei anni il giornalista si ritrova in coppia con Fabio Fazio. Questa volta non è lo studio di "Quelli che il calcio" bensì quello di "Che tempo che fa". Durante una gag del Mago Forrest, Brosio sbatte il pugno sul tavolo distruggendolo. Tutti scoppiano a ridere anche lo stesso conduttore, con le mani nei capelli, non si capacita dell'accaduto: «Fabio l'ho rotto! Ho una forza...!». E Fazio risponde: «E' tutto come allora, è impazzito... lo rievedrete tra 18 anni»