Paola Perego è diventata nonna: «Benvenuto Pietro»

Ultimo aggiornamento: 18:27

«Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre». Paola Perego sceglie una frasi di Gabriel Garcia Marquez per festeggiare insieme ai suoi follower la nascita di Pietro. Sua figlia Giulia ha dato infatti alla luce il piccolo, un evento seguito ovviamente dal suo compagno Filippo Giovannelli e dalla nonna. Un post dolcissimo quello postato su Instagram e subito condiviso dai fan della conduttrice tv.